Lo staff di Nikita sulle offese alla concorrente al GF: “Inoltrata una comunicazione di protesta” Con un messaggio pubblicato su Instagram, lo staff di Nikita Pelizon ha fatto sapere che il suo avvocato ha “inoltrato alla produzione” del Grande Fratello Vip una “comunicazione di protesta” per via del trattamento diffamatorio di alcuni concorrenti nei suoi confronti.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nikita Pelizon presa ancora di mira nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane non sono mancate offese, insulti e parole forti nei suoi confronti da parte di diversi concorrenti, tanto che il suo staff fuori dal reality ha scelto di procedere per vie legali. Con un messaggio su Instagram, infatti, ha fatto sapere di aver inoltrato alla produzione una comunicazione di protesta.

La comunicazione dello staff di Nikita Pelizon

Con una storia pubblicata su Instagram, il team della modella triestina ha fatto sapere di aver mandato alla produzione del Grande Fratello una comunicazione di protesta per le offese e il modo con cui alcuni concorrenti si sono rivolti a lei. "L'avvocato di Nikita ha inoltrato oggi alla Produzione una ferma comunicazione di protesta"- si legge nel messaggio sul profilo social della concorrente- "per il trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti". Questo passo è stato reso possibile anche grazie alle segnalazioni e alle stesse proteste da parte dei fan.

Le offese rivolte a Nikita Pelizon al GF Vip

Nelle ultime settimane nella casa del GF Vip ad aver usato parole dure nei confronti di Nikita sono stati soprattutto Luca Onestini e Sarah Altobello, nel corso di diverse discussioni che hanno portato a una rottura nel loro rapporto. Proprio per questo motivo, lo staff della modella aveva già pubblicato un lungo sfogo su Instagram manifestando l'intenzione di procedere per vie legali, dal momento che non sono riusciti a mettersi in contatto con lei e le offese non sono terminate: