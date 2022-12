Nikita Pelizon, staff minaccia iniziative legali: “Diffamazioni e offese, non ci fanno parlare con lei” Lo staff di Nikita Pelizon ha pubblicato un lungo sfogo contro il Grande Fratello Vip: “Continuano le diffamazioni e le offese, vengono usate parole nei confronti di Nikita che superano ogni limite. Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente”.

Le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 2022, iniziano ad avere delle ripercussioni anche all'esterno. In queste ore, i membri dello staff di Nikita Pelizon, che gestiscono i suoi profili social, si sono detti pronti a valutare il ricorso alle vie legali per proteggerla.

Lo sfogo contro il Grande Fratello Vip

Nelle Instagram Stories del profilo di Nikita Pelizon è stato pubblicato uno sfogo contro il Grande Fratello Vip circa il trattamento che la concorrente starebbe subendo da parte di alcuni suoi compagni di avventura:

E continuano le diffamazioni e le offese, vengono usate parole nei confronti di Nikita che superano ogni limite. Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente. Abbiamo aspettato anche troppo, siamo stati fin troppo calmi.

Avrebbero chiesto di parlare con Nikita, ma non sarebbero stati ascoltati

A giudicare da quanto sostengono, avrebbero chiesto di poter parlare con Nikita Pelizon, ma non sarebbero stati accontentati. Non ritengono che una semplice sorpresa possa risolvere la situazione, ma chiedono che venga affrontato in modo fermo e appropriato il tema del trattamento che Nikita Pelizon starebbe subendo:

Ci dispiace molto…abbiamo chiesto aiuto tante volte e non siamo stati ascoltati. Abbiamo chiesto moltissime volte di poter parlare con lei, qualsiasi altra forma di sorpresa risulta essere inutile, si sta scrivendo una pagina pessima di tv e va affrontato l'argomento.

La conclusione a cui sono giunti, dopo aver presumibilmente trovato un muro da parte del programma, è che sia arrivato il momento di prendere iniziative molto più nette: "Visti i tentativi inutili di dialogo e la gravissima situazione che si è creata, tale da ledere l'immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria. Team Nikita".