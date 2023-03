Edoardo Donnamaria: “Io e Antonella siamo in guerra continua, ma facciamo pace tutti i giorni” Nel corso della puntata del GF Vip del 5 marzo, i Donnalisi si raccontano a Signorini spiegando il momento che stanno vivendo, in cui cercano di ricucire lo strappo tra loro, ma continuano a faticare nella comunicazione.

A cura di Andrea Parrella

Sono stati la coppia di questo Grande Fratello Vip, sin dalla prima settimana Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno segnato l'edizione del reality che si avvia al termine con le loro asimmetrie, gli sforzi a tenere in piedi un binomio che sin dal primo momento ha mostrato degli squilibri. Oggi, a giorni di distanza dalla loro decisione di separarsi, i Donnalisi si sono raccontati a Signorini, nel corso della puntata del GF Vip del 5 marzo, con una maggiore serenità, copnsapevoli delle distanze, ma anche propensi ad ammettere l'a ore reciproco: "Lo avevo notato da subito. non ricordo con chi avessi litigato e lui mi suggeriva di stare più calma, "sei matta", ha raccontato lei.

Signorini ha chiesto a Donnamaria di raccontare lo stato dell'arte del loro rapporto: "Il problema più grande tra me e Antonella è la comunicazione. Abbiamo due modi di esprimere i nostri concetti che sono totalmente diversi, parliamo due lingue molto distanti tra loro. Ho la sensazione, soprattutto quando discutiamo, di porre una questione e vedere l'altro/a che risponde con tematiche completamente diverse. Facciamo spesso fatica ad incontrarci e siamo completamente diversi". Fiordelisi ha annuito: "In comune abbiamo solo i giochi, che si tratti del calcio, gli scacchi, il calcio-tennis". Donnamaria ha aggiunto:

Siamo in pieno stato di guerra, tutti i giorni. Però poi tutti i giorni facciamo pace. La battaglia è continua. Non è che lei non voglia baciarmi, fa finta di non volere, però fa bene.

"Io gli ho detto che per il momento non mi va di dormire con lui", spiega Antonella Fiordelisi, prima dell'intervento di Nikita, che racconta: "Sicuramente c'è tantissima attrazione fisica, non si riescono a mollare per più di tot giorni, non ce la fanno. Ma sono d'accordo con Edoardo rispetto al fatto che ci siano disagi comunicativi, quando si confrontano succede davvero un macello. Uno parla in italiano, l'altra in portoghese. Però si impegnano, sono due calamite, non riescono a stare lontani".

Chiamata in causa, anche Sonia Bruganelli ha detto la sua sul destino della coppia fuori dalla casa: "Non so se avranno un futuro, Antonella è puro istinto, la lasci in un modo la sera e la mattina è diversa. Edoardo sembra molto sicuro, ma in realtà ha bisogno di rassicurazioni e bisognerà capire se lui avrà la pazienza di attendere che Antonella si stabilizzi".