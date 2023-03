Antonella Fiordelisi e la sorella non si parlano, Ginevra Lamborghini: “Anche io con Elettra, ti capisco” Nel corso della puntata del 5 marzo del GF Vip, Antonella Fiordelisi racconta del rapporto con la sorella, che non vede da diversi anni dopo un’incomprensione. Dallo studio Lamborghini si dice comprensiva, parlando del suo rapporto con la sorella Elettra.

A cura di Andrea Parrella

Nella puntata dei buoni sentimenti, il Grande Fratello Vip, prova ad esplorare le storie "laterali" dei concorrenti rimasti in gioco. Tra questi c'è Antonella Fiordelisi, che nelle scorse settimane ha più volte raccontato del suo rapporto complicato con la sorella, nata da una relazione precedente della madre, che purtroppo non vede da diversi anni a seguito di un diverbio. "I miei sono stati genitori presenti, disponibili sempre, vicini a me in tutte le cose che ho voluto fare, eccetto i fidanzati. Presenti molto dal punto di vista fisico, ma non propriamente affettuosi. Però questa cosa mi è servita col tempo, perché quelli se vengono a mancare poi pesano. Tutto ciò di cui ho avuto bisogno li ha visti presenti", ha raccontato Fiordelisi a Signorini, prima che quest'ultimo introducesse il tema del suo rapporto con la sorella:

Ha sofferto molto per il padre, che ha risentito molto del fatto di essere stato lasciato da mia madre. Le chiese di vivere con suo padre e lei, con molta tristezza, ha fatto questo passo difficile per lei. Io l'ho vista una volta a settimana, viveva a Bari con suo padre e i miei genitori la andavano a prendere. Abbiamo fatto vacanze insieme, sempre tutto fino a cinque anni fa.

Quindi la separazione, dovuta a un evento particolare: "È successo che si è laureata in ingegneria e mia madre non è stata invitata, solo io. Mi sono fatta convincere dai miei a non andare e lei non si è più fidata di me, mi ha vista come una nemica. Ora se le chiedo di vederci non mi risponde, mi sono presentata più volte a Roma, dove vive, però non mi ha mai aperto le porte di casa, purtroppo. Forse ce l'ha con me proprio perché sono figlia del secondo matrimonio di mia madre. La cosa è comprensibile, certo, ma mi ha fatto stare male". Ed ha aggiunto:

Fino a qualche anno fa ci vedevamo sempre molto spesso, poi questa festa di laurea è stato un momento spartiacque. Mi feci condizionare dalla mia famiglia che non era stata invitata, non ci andai e da lì non l'ho più vista. Mi sono un po' pentita di non esserci andata, ho provato un ricongiungimento, ma non mi ha voluta più vedere.

Il conduttore le ha garantito che non ci fossero sorprese per lei e che non si sarebbe ritrovata la sorella in giardino, ma le ha proposto di lanciarle un messaggio a distanza: "Vorrei dire a mia sorella che purtroppo io non ho mai avuto questi problemi familiari, perché i miei genitori sono sempre andati d'accordo. la sua è una sofferenza che io non posso capire, sarà satro certamente un trauma forte che ha inciso sui rapporti tra sorelle e su quelli con gli altri. Lei a differenza mia sembra sempre un po' diffidente verso gli altri, ma è giusto perché ha sofferto molto questa separazione. Vorrei dirle che, oggi che sono più grande, di capire il dolore che ha provato. Vorrei vederla perché non so più nulla della sua vita, non so se sia fidanzata, come stia andando il suo lavoro. Sarebbe bello se il Grande Fratello potesse essere un modo per riunirci. Lei è bellissima, anche dentro".

Signorini ha approfittato per collegare la vicneda di Fioredelisi con quella, simile, vissuta da Ginevra Lamborghini con sua sorella Elettra: "Ti capisco molto e ti abbraccio forte, spero che tu possa rivederla".