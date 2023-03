Antonella Fiordelisi confida a Davide Donadei di avere una sorella: “Non ci parliamo da cinque anni” La complicità tra Antonella Fiordelisi e Davide Donadei è sempre più intima. La gieffina, fresca di rottura con Donnamaria, si lascia andare a confessioni sulla sua vita privata, rivelando a Davide di avere interrotto il rapporto con la sorella, nata da una relazione precedente della mamma.

A cura di Giulia Turco

All’indomani della puntata del GFVip, Antonella Fiodelisi si confida con Davide Donadei, al quale è sempre piaciuto vicina da quando è in crisi con Edoardo. È al suo complice che la gieffina rivela alcuni dettagli della sua vita privata, finora tenuti nascosti. Tra questi, ad esempio, un legame interrotto con la sorella Maria Antonietta.

Le confessioni di Antonella a Davide Donadei

“Ne ho di cose che non ho detto. Ho anche una sorella , ma non la vedo e non parliamo da più di cinque anni”, racconta Antonella a Davide in un momento di confidenze. Si chiama Maria Antonietta, come rivela la gieffina, ed è la figlia di sua mamma nata dalla relazione con un altro uomo. “Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà", ammette Antonella. “Lei non mi vuole vedere, quando sono andata a Roma non mi ha mai aperto la porta di casa, anche se io ho provato a ricucire il rapporto”. Antonella è anche convinta che in questi mesi la sorella l’abbia vista in tv e spera che possa essere l’occasione per un riavvicinamento.

Antonella sempre più vicina a Davide

La sintonia tra Antonella e Davide è sempre più intima. I due concorrenti si sono riscoperti sto nelle ultime settimane, da quando Antonella ha messo un punto alla sua storia con Edoardo Donnamaria. È stata l’occasione giusta per conoscersi meglio e per raccontarsi il proprio privato, molto di più di quanto non abbiano fatto i Donnalisi in questi mesi. Dopo l'ultimo faccia a faccia in studio, per i Donnalisi non sembra esserci più alcuna speranza di riconciliazione. Edoardo tuttavia, pur infastidito dalla complicità di Antonella con Donadei, ha ammesso che difficilmente fuori dalla Casa riuscirà a resistere dalla tentazione di cercarla.