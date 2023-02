Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi superata: alle sfilate vestono coordinati in pelle Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano aver superato la crisi. Alle sfilate di Milano sono apparsi insieme uniti e affiatati con degli adorabili look coordinati in pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi la scorsa settimana aveva fatto preoccupare non poco i fan: sul palco del GF Vip 7 aveva spiegato di essere in crisi col fidanzato Pierpaolo Pretelli. I due si sono incontrati qualche anno fa proprio nella nota casa di Cinecittà ma negli ultimi tempi si sono allontanati molto, così da capire meglio qual è l'obiettivo della loro storia. Dopo essere apparsa per giorni da sola sui social, confermando la presunta rottura, alle sfilate di Milano l'influencer ha dimostrato che i Prelemi sono ufficialmente tornati. I due hanno partecipato a diversi eventi insieme, mostrandosi uniti e affiatati con tanto di look coordinati: ecco le nuove adorabili foto di coppia.

Il ritorno dei Prelemi in total black

I Prelemi sono tornati, lo hanno fatto alle sfilate di Milano, lasciando alle spalle la crisi di coppia affrontata nelle ultime settimane. Hanno partecipato a diversi eventi all'insegna del fashion, dal party del brand Barrow a quello di Trussardi, e per l'occasione di sono vestiti in coordinato. Niente colori accesi o look vitaminici, hanno preferito lasciare libero sfogo al loro animo dark con dei completi total black. Pierpaolo ha osato con un tocco di color sabbia, abbinando un completo di pelle con giacca e pantaloni, a t-shirt e scarpe classiche in beige.

I Prelemi con i look Trussardi coordinati

Giulia Salemi con la gonna a pieghe

Sarà perché si sente sbarazzina dopo aver superato la crisi con Pierpaolo o perché semplicemente la Fashion Week la rende euforica, ma la cosa certa è che Giulia Salemi è apparsa più trendy che mai in total Trussardi. Dopo essersi cambiata in auto, ha abbinato un top in maglia con lo scollo all'americana a una gonnellina a pieghe di pelle. Per completare il tutto ha scelto una giacca trapuntata dall'effetto vernice e un paio di sandali col tacco a spillo decorati con dei cristalli sulle fascette. Capelli sciolti e lisci, trucco curato nei minimi dettagli e occhiali da diva: l'influencer sembra non avere assolutamente rivali in fatto di stile.