Giulia Salemi porta la primavera al GF Vip: il minidress col bustier è tempestato di fiori Giulia Salemi ha confermato la crisi con Pierpaolo Pretelli durante la diretta del GF Vip di ieri sera ma, nonostante il momento difficile, ha voluto portare in studio un tocco di allegria. Ha anticipato la primavera con un abito bustier tempestato di fiori colorati.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua la settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che non è andato in pausa neppure durante la settimana sanremese. Tra le protagoniste indiscusse della trasmissione c'è Giulia Salemi: se negli anni scorsi era stata tra i concorrenti "rinchiusi" nella casa di Cinecittà, ora ricopre un ruolo inedito, quello di esperta social che tiene sempre sotto controllo le reazioni degli utenti del web. Per lei gli ultimi giorni sono stati non poco movimentati e non solo perché ha fatto da "pendolare" tra Sanremo e Roma, in diretta tv ha anche confermato le voci che circolavano da tempo sulla crisi con Pierpaolo Pretelli. Ha però rassicurato i fan, spiegando che non c'entrano nulla tradimenti o terze persone, i due stanno provando semplicemente a capire in che direzione sta andando la loro relazione. Nonostante il momento difficile, Giulia ha voluto portare un tocco vitaminico e primaverile in studio con il suo look.

Il minidress coi fiori di Giulia Salemi

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 7 e ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Giulia Salemi. Da qualche settimana a questa parte sta dando sempre più spazio ai colori e alla sensualità: dopo l'abito sottoveste in seta color tabacco della scorsa settimana, ha portato in studio un tocco di primavera. Niente tinte pastello come nella diretta del mese scorso, ieri ha preferito il total black con un minidress firmato ATXV. Si tratta di un modello con la gonna corta e drappeggiata e il bustier steccato dai dettagli trasparenti, il tutto tempestato di fiorellini variopinti applicati lungo tutta la silhouette, dalle spalline al reggiseno, fino ad arrivare al punto vita.

Giulia Salemi con le onde naturali

Per completare il tutto la Salemi ha scelto un paio di sandali viola col tacco a spillo e con le fascette scintillanti. Niente gioielli appariscenti, ha preferito lasciare il collo nudo, così da portare l'attenzione sul vestito. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, tirandoli leggermente sui lati della nuca, così da lasciare che i due ciuffi liberi sul davanti incorniciassero il viso. Insomma, la Salemi potrà pure essere alle prese con un momento difficile della sua vita ma a quanto pare non ha perso la sua passione per la moda e continua a essere più glamour che mai.

atxv