GF Vip 7, Giulia Salemi in abito sottoveste per la “sfida” contro il Festival di Sanremo Per la sfida tra GF Vip e Festival di Sanremo, Giulia Salemi ha scelto un look sensuale e femminile: lo slip dress effetto bustier.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in House Of CB

Da un lato Alfonso Signorini e la sua quadra di opinionisti, pronti a commentare tutto ciò che accade nella Casa più spiata d'Italia. Dall'altra parte Amadeus, accompagnato da Gianni Morandi e Paola Egonu, con ben 28 cantanti pronti a esibirsi coi loro brani sul palco dell'Ariston. Giovedì 9 febbraio ha visto sfidarsi il Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 e il Festival di Sanremo trasmesso su Rai 1. Giulia Salemi, che sta seguendo la kermesse canora sul posto, in qualità di speaker radiofonica, si è spostata negli studi del reality per la diretta.

Giulia Salemi, tra il Festival e il GF Vip

È un periodo impegnativo per Giulia Salemi, su più fronti lavorativi. La 29enne da alcuni giorni è a Sanremo: è l'inviata speciale di radio R101 e sta seguendo la gara canora, per intervistare gli artisti in gara e tenere informati gli ascoltatori su ciò che succede dietro le quinte. Ma la persiana è impegnata anche col Grande Fratello Vip, un'avventura entusiasmante in una veste nuova: in passato è stata concorrente del reality, ma quest'anno Alfonso Signorini l'ha scelta invece per ricoprire un ruolo diverso. È infatti parte integrante della squadra di opinionisti, è l'esperta social, colei che monitora i commenti del pubblico. In ogni puntata porta in studio una ventata di simpatia e freschezza, sempre con look trendy e alla moda che non passano inosservati.

Giulia Salemi con lo slip dress

Nello studio del GF Vip 7, Giulia Salemi sta spaziando tra outfit uno più alla moda dell'altro, sempre allineata alle tendenze del momento. Jumpsuit fascianti in stile Catwoman, mini dress con sexy tagli cut out: in ogni puntata sa imporsi col suo stile, sempre al passo con le tendenze. Il nero è il suo colore preferito: sono i look total black, quelli che ha sfoggiato più volte in questi mesi. Per la fatidica puntata 32, quella della "sfida" con Sanremo (in onda in contemporanea su un'altra emittente), la 29enne ha puntato su qualcosa di sensuale.

in foto: abito House Of CB

Giulia Salemi nella puntata del 9 febbraio ha puntato su un abito sottoveste in un caldo color cioccolato, realizzato in raso di seta, con spalline sottili e maxi scollatura leggermente drappeggiata. La parte superiore del vestito è caratterizzata da un sexy effetto bustier, con le tradizionali stecche da corsetto, con gonna lunga fino alle caviglie. È del british luxury brand House Of CB e costa 248 euro. Lo ha abbinato a sandali color oro, con tacco alto e cinturini sottili. Capelli legati questa volta, con due ciocche a incorniciare il viso, dai lineamenti esaltati da poco make-up, con focus sugli occhi.