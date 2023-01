Giulia Salemi vola a Sanremo con la radio: il primo fitting è con l’abito incrociato sul seno Giulia Salemi volerà al Festival di Sanremo 2023, sarà l’inviata speciale di radio R101 e seguirà l’evento da dietro le quinte. Nelle ultime ore ha dato ufficialmente il via ai preparativi, mostrandosi alle prese con il primo fitting.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo aver accumulato milioni di followers sui social, è stata stata scelta da Alfonso Signorini come esperta social del GF Vip 7. Da qualche settimana è inoltre diventata anche speaker radiofonica di R101 ed è proprio grazie alla radio che volerà al Festival di Sanremo 2023. Tra poco più di una settimana si trasformerà in inviata d'eccezione, seguirà l'evento da dietro le quinte, intervistando tutti i Big e i protagonisti che calcheranno l'ambito palcoscenico dell'Ariston. Naturalmente non rinuncerà alla passione per la moda, anzi, ha già dato il via ai preparativi per far sì che i suoi outfit sanremesi siano perfetti.

Giulia Salemi si prepara a Sanremo 2023

Al Festival di Sanremo 2023 ci sarà anche Giulia Salemi, ricoprirà il ruolo di inviata di radio R101 e di sicuro lascerà emergere ancora una volta la grinta che da sempre la contraddistingue. Per lei si tratta della prima volta all'evento ed è per questo che non potrebbe sentirsi più felice ed emozionata. Non sorprende, dunque, che abbia già dato il via alle prove degli abiti da sfoggiare durante la settimana più attesa dell'anno. Ieri sera, sotto la supervisione della stylist di fiducia Veronica Bergamini (colei che sta curando il suo armadio al GF Vip), ha fatto il primo fitting e, a giudicare dai presupposti, per lei Sanremo sarà all'insegna della sensualità e del glamour.

Giulia Salemi e il primo fitting sanremese

Il primo fitting sanremese di Giulia Salemi

Scegliere gli abiti da sfoggiare a Sanremo non è un gioco da ragazzi e Giulia Salemi lo sta capendo molto bene. Ieri sera sui social si è mostrata alle prese con il primo fitting pre-Festival, documentando i preparativi fashion per questa nuova esperienza. Nello scatto in primo piano c'è un divano ricoperto di abiti e accessori, mentre sullo sfondo c'è lei al fianco della stylist che fa gli ultimi ritocchi al look. L'influencer appare meravigliosa in versione dea con i capelli alzati in un raccolto improvvisato e indosso un sinuoso abito lungo e drappeggiato, un modello con la gonna fasciante e il bustier strapless incrociato sul seno e con un maxi cut-out sulla pancia. Tra le scelte di stile di Giulia Salemi ci sarà anche questo vestito?