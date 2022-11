Giulia Salemi al GF Vip 7 è dark: il mini tubino cut-out ha il reggiseno incrociato Ieri sera è andata in onda la puntata 15 del GF Vip 7 e Giulia Salemi è riuscita ancora una volta a distinguersi per sensualità. Ha indossato un minidress dark, osando con un maxi taglio cut-out sul busto e un reggiseno incrociato.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 arrivato alla sua settima edizione. Quest'anno, al di là dei concorrenti rinchiusi nella nota casa di Cinecittà, ci sono molte novità anche in studio, dall'opinionista Orietta Berti a Giulia Salemi che ricopre un ruolo inedito, quello di esperta social. È proprio quest'ultima che settimana dopo settimana riesce sempre ad attirare tutti i riflettori su di sé: l'influencer italo-persiana non è solo la rivelazione del programma, è anche un'icona trendy capace di mixare alla perfezione glamour e sensualità. Ieri sera, in occasione della 15esima puntata, ha scelto ancora una volta un outfit dark: dopo il maxi abito in latex scelto per Halloween, questa volta ha preferito un minidress iper femminile.

Lo stile di Giulia Salemi al GF Vip 7

Sul palco del GF Vip 7 Giulia Salemi ha dimostrato di essere un'icona fashion eclettica e super trendy. Se nelle prime puntate ha spaziato tra tutine da Catwoman e completi anni '90 in stile Barbie Girl, nelle ultime settimane ha preferito dare spazio alla sensualità. Nella scorsa puntata ha osato con un mini abito di latex color nude, un modello seconda pelle che le ha fasciato la silhouette, mentre ieri sera per la diretta numero 15 ha optato per un tubino cortissimo con trasparenze e cut-out. Non ha rinunciato al tanto amato total black, anche se lo ha declinato in una versione iper femminile, tanto da aver ricevuto i complimenti dal conduttore Alfonso Signorini.

Abito Nensi Dojaka

Il minidress di Giulia Salemi nella puntata 15

Per la 15esima puntata del GF Vip 7 Giulia Salemi ha sfoggiato un minidress firmato Nensi Dojaka, un modello la gonna corta e aderente con la vita altissima, un taglio cut-out all'altezza dello stomaco e un reggiseno "a petali" incrociato caratterizzato da lembi di tessuto trasparente che hanno dato vita a un sensuale effetto vedo-non vedo. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a circa 730 euro. Dove avevamo già visto il vestito? Sul profilo di Belén durante il suo viaggio a Londra con Stefano, quando aveva indossato una variante simile con sotto una camicia a pois. Per completare il tutto la Salemi ha scelto un paio di sandali neri col tacco a spillo e ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati.