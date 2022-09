Giulia Salemi al GF Vip 7 cambia stile: completo fucsia e maxi treccia per la terza puntata Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 7 e ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Giulia Salemi, l’esperta social di questa edizione. Se nei primi due appuntamenti col programma si è trasformata in una dark lady, ora ha cambiato drasticamente stile.

A cura di Valeria Paglionico

Lunedì 26 settembre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello 7. L'iconico reality di Canale 5 è ripartito in una versione rinnovata e, oltre a vedere una coppia inedita di opinioniste al fianco di Alfonso Signorini, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, ha introdotto anche una nuova figura, quella dell'esperta di social. A ricoprire questo ruolo è Giulia Salemi, influencer ed ex gieffina ritornata in tv per seguire in prima linea il programma che ha decretato il suo successo. Nelle prime due dirette aveva sorpreso il pubblico in versione dark lady, ieri sera ha invece cambiato drasticamente stile.

Il completo fucsia di Giulia Salemi

Giulia Salemi è tra i volti più amati della nuova edizione del GF Vip, dove fin dalla prima puntata ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di stile. Ha debuttato in questa veste inedita con una tutina nera alla Catwoman, mentre nel secondo appuntamento col reality ha optato per un sinuoso abito cut-out, anche se è rimasta fedele al total black. Ieri sera ha pensato bene di lasciare spazio ai colori con un completo di raso fucsia acceso firmato Marco Rambaldi. Ha abbinato un paio di pantaloni a vita bassa e con uno spacco frontale sul polpaccio a un top in tinta, un modello crop con le spalline sottili e dei gancetti in stile corsetto sul davanti.

Giulia Salemi in Marco Rambaldi

Giulia Salemi cambia acconciatura al GF Vip

Per completare il tutto Giulia ha scelto un paio di décolleté col tacco a spillo in oro metallizzato, anche se a fare la differenza sono stati i capelli. Ormai da anni li porta lunghi e fluenti ma ora ha aggiunto un tocco di novità con delle extension extra long. Ha evitato però la classica piega sciolta, ha preferito una treccia tiratissima, portandola poggiata sul lato della spalla. Dove le arrivava? Oltre i fianchi e le ha dato la possibilità di mettere in risalto il make-up curato e in tinta con il resto dell'outfit (intorno agli occhi aveva infatti un tocco di ombretto fucsia). Insomma, la Salemi ancora una volta non ha deluso le aspettative dei fan e anche in questa versione rinnovata è diventata un'indiscussa icona fashion.