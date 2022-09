Giulia Salemi al GF Vip 7 è una dark lady: l’abito nero lascia schiena e fianco nudi Giulia Salemi è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 7 e lo ha dimostrato anche durante la seconda puntata andata in onda ieri. Sul palco si è trasformata in una dark lady con un lungo e seducente abito con dei maxi cut-out su fianco e seno.

A cura di Valeria Paglionico

È partita una nuova edizione del Grande Fratello Vip e fin dalla prima puntata sono state moltissime le sorprese, dai concorrenti tenuti segreti (quasi) fino all'ultimo alla nuova coppia di opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ad affiancare Alfonso Signorini nella conduzione quest'anno c'è anche Giulia Salemi, alla quale è stato affidato un ruolo inedito: l'esperta di social che segue tutte le tendenze e i tweet legati a ciò che accade nella casa. Nel secondo appuntamento col programma andato in onda ieri è stata proprio lei ad aver attirato le attenzioni del pubblico: ancora una volta si è trasformata in una dark lady con un sinuoso abito total black.

L'abito total black di Giulia Salemi

Nella prima puntata aveva incantato il pubblico con una aderentissima tuta firmata Saint Laurent, ieri sera Giulia Salemi ha ancora una volta dato il meglio di lei in fatto di stile. È tornata a trasformarsi in una dark lady ma ha preferito una lunga gonna ai pantaloni. L'influencer è apparsa splendida in un abito total black, un modello sinuoso con la gonna a sirena e il bustier con dei maxi tagli cut-out. La scollatura incrociata lascia intravedere il seno, mentre il taglio laterale rivela il fianco e la schiena. Così facendo, la Salemi ha messo in mostra la silhouette impeccabile che la contraddistingue (anche se in molti ritengono che negli ultimi mesi sia dimagrita troppo).

Gilia Salemi con Alfonso Signorini al GF Vip 7

Giulia Salemi cambia hair look al GF Vip 7

Il dettaglio che non è passato inosservato? Per la seconda puntata del GF Vip 7 Giulia ha rivoluzionato il suo hair look. Siamo sempre stati abituati ad ammirarla con i capelli scuri lasciati sciolti e fluenti, ora per ha cambiato registro e ha puntato su un intricato raccolto. Lo chignon è tiratissimo ma dall'effetto messy, la Salemi lo ha portato con la fila centrale e due micro ciuffi che le cadono sulla fronte (dettaglio in pieno stile anni '90). Ad aggiungere un ulteriore tocco '90s è stata la linea di matita marcata intorno alla bocca. Naturalmente non sono mancati i tacchi a spillo, anche se a fare la differenza è il sorriso smagliante che l'influencer ha sempre stampato sul viso.