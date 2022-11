Giulia Salemi al GF Vip 7 vestita di latex: nella puntata 14 osa col minidress nude Giulia Salemi è l’esperta social del Grande Fratello Vip 7. Puntata dopo puntata sta dando il meglio in fatto di look, sempre trendy e alla moda.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip anche quest'anno non smette di stupire, tra sorprese e colpi di scena. La quattordicesima puntata del reality, giunto quest'anno alla settima edizione, ha visto l'ingresso di nuovi concorrenti: shanno varcato la porta rossa Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Luciano Punzo, Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Minol Incorvaia. Quest'ultima si è subito scontrata nella Casa con Antonella Fiordelisi. Ma per qualcuno che arriva, c'è anche qualcuno che va via: Carolina Marconi è stata eliminata, mentre i nominati della prossima settimana sono George, Attilio Romita, Nikita Pelizon. In puntata come sempre assieme ad Alfonso Signorini c'era anche Giulia Salemi, per monitorare i social e raccogliere le impressioni degli utenti del web.

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip

Giulia Salemi ha un ruolo importante quest'anno al Grande Fratello Vip. In passato ha partecipato al reality in qualità di concorrente e durante quell'edizione ha trovato l'amore: prosegue a gonfie vele la storia con Pierpaolo Pretelli. Stavolta però il gioco lo sta vivendo in una veste nuove, dall'esterno: è presenza fissa in studio, in qualità di opinionista social. È lei a monitorare i Tweet e i commenti del web, per capire le reazioni del pubblico a ciò che accade di volta in volta in puntata. Sembra che la sua presenza stia riscuotendo ampio consenso, Alfonso Signorini ha centrato la scelta, portando nel programma la freschezza di una ragazza decisamente trendy.

in foto: mini dress Stoshi Design Latex Couture

I look di Giulia Salemi al GF Vip 7

Come sempre, Giulia Salemi sta partecipando alle puntate con look sexy e di tendenza, sperimentando e spaziando tra diversi stili. L'abbiamo vista in total black, ma anche con abbinamenti dalle nuance più accese, è passata dall'abito con cintura gioiello all'outfit in stile Catwoman con la tuta cut-out: ama sicuramente capi aderenti e fascianti, con maxi scollature o spacchi.

Nella 14esima puntata ha puntato sulle gambe in primo piano, un look curato dalla fashion stylist Veronica Bergamini. La showgirl ha indossato un mini dress in latex, affidandosi allo stesso brand della 13esima puntata. L'abitino nude è di Stoshi Design Latex Couture con ampia scollatura rotonda. Un modello simile costa sul sito 175 euro. Lei lo ha abbinato a un paio di sandali alla schiava col tacco alto. C'è nuovamente l'hairstylist Danilo Spacca dietro i capelli della 29enne persiana, mentre si è occupata del make up Silvia Federici.