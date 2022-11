Micol Incorvaia al GF Vip, scontro con Antonella Fiordelisi: “A letto con Edoardo non andava bene?” Micol Incorvaia è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Subito scintille con Antonella Fiordelisi, tanto da spingere Edoardo Donnamaria a difendere la sua ex.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa giovedì 3 novembre, è avvenuto l'incandescente incontro tra Micol Incorvaia, nuova concorrente, il suo ex fidanzato Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Non sono mancate le scintille. Ecco cosa è successo in diretta.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono avvicinati

Dopo l'incontro con il padre avvenuto nel corso della puntata di lunedì 31 ottobre, Antonella Fiordelisi ha deciso di lasciarsi andare di più con Edoardo Donnamaria e fidarsi di lui: "Sono in una fase molto vicina all'innamoramento. Non devo avere paura dell'amore, lo devo affrontare". Ad Alfonso Signorini ha spiegato:

Fa parte del mio carattere essere all'inizio un po' fredda con gli uomini, poi quando sono convinta, sono sicura, mi lascio andare. Non è una strategia, sono fatta così. Cosa manca per essere cotta? Per me in amore c'è l'estetica, la mente e il fattore fisico, quando queste tre cose ci sono…per ora c'è estetica e intesa mentale, manca il terzo fattore. Amore platonico? Io in questo amore platonico non ci credo tanto, come quello di Gegia. Credo più nell'amore libero che in quello platonico se proprio devo essere sincera.

Antonella Fiordelisi scopre che Micol Incorvaia è una nuova concorrente

Edoardo Donnamaria ha detto di apprezzare molto il suo essere affettuosa. Poi, ha manifestato il suo fastidio per l'aereo volato sulla casa che diceva: "AntoAnto Vivetevi". Alfonso Signorini ha convocato Antonella in confessionale per dirle che in serata sarebbero entrate delle donne. Tra loro anche l'ex fidanzata di Edoardo, Micol Incorvaia. Nel video di presentazione, la nuova concorrente ha spiegato:

Io e Edoardo ci siamo conosciuti in modo singolare, così come lo è stato anche l'epilogo della frequentazione. Edoardo che sto vedendo al GF, mi sta piacendo molto. Nei sentimenti gli consiglierei di andarci piano, di tastare il terreno. Sono curiosissima di vedere che faccia farà quando mi vedrà, arriverà inesorabile la reazione di Antonella. Io andrò per la mia strada.

Il commento di Antonella Fiordelisi è stato netto: "La conosco perché è la sorella di…ma non ha fatto niente. La conoscerò meglio e ti dirò. Non so per quanto tempo Edoardo sia stato con questa persona ma lui non guarda solo l'estetica, quindi avrà un bel carattere". Alfonso Signorini ha sganciato la bomba: "Sappi che si messaggiavano anche quando lui era in quarantena per entrare nella casa".

L'incontro tra Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia

Così, è arrivato il turno di Edoardo Donnamaria, che ha raggiunto il cortiletto ed è scattato il freeze. Davanti a lui si è materializzata la ragazza che avrebbe frequentato fino alla scorsa estate. Micol Incorvaia ha preso la parola:

Non so se sei felice della mia improvvisata. Ti sto seguendo, stai facendo un bel percorso, sto vedendo l'Edoardo che conosco, ma anche un Edoardo completamente diverso. Su un versante ti abbiamo inesorabilmente perso. Sono contenta, quando ci siamo visti ti ho augurato di trovare una persona e di essere felice. Sei preso, hai gli occhi da pesce lesso. Tu sei molto più preso di quanto non lo sia Antonella, alcuni suoi atteggiamenti non sono stati corretti nei tuoi confronti e poco maturi. Voglio consigliarti di andare avanti in questo modo e non precluderti nulla. Non so se durerà questa storia fuori da qui, voglio darti un consiglio, di lasciarti andare ma non perdere di vista te stesso. Di andarci cauto.

Edoardo ha commentato: "Sono contento che sei venuta a trovarmi. Come stai? Io sono dimagrito un po'. Come stanno Paolino (Paolo Ciavarro) Clizia e Gabriele?". Poi, Micol ha ripreso la parola, raccontando qualcosa in più della loro relazione:

La nostra è stata una storia forte ma flash, la passione vera è stata tutta all'inizio. Il giorno in cui ha conosciuto me, ha conosciuto tutta la mia famiglia. Alfonso io ho un grande desiderio…

Si è messa a correre verso Edoardo Donnamaria, che dopo essere scappato, ha capito che era una nuova concorrente e ha esclamato: "Mortacci vostri". Poi, è apparso sconvolto: "Ora come faccio, Antonella chi la sente. Questa mo si incaz**".

Il confronto tra Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Infine, è arrivato il momento del confronto. Antonella Fiordelisi ha raggiunto Micol e le ha detto: "Non sapevo facessi l'opinionista, che giudichi…hai detto che lui è preso e io no. E poi tu Edoardo hai detto: "Matta" a lei, lo dici a me in genere. Posso sapere come è andata la vostra storia?". Edoardo, in evidente difficoltà, ha spiegato: "Ci siamo visti e frequentati per poco tempo. Tre giorni in Sicilia da lei e una settimana a Roma da me". E ha continuato:

Ci siamo sentiti quando Clizia e Paolo erano al Grande Fratello. Poi quando Paolo è uscito dal Grande Fratello sono andato in Sicilia con Paolo, siamo stati lì tre giorni. Poi, è venuta a Roma e non è andata bene.

Fiordelisi di rimando: "A letto non andava bene?". Ma Micol l'ha rimessa al suo posto: "Ci sono cose che prescindono dalla sessualità, ci sono caratteri che a volte non si prendono". Edoardo le ha fatto eco: "Ci siamo piaciuti tanto in quei tre giorni, ma quando siamo stati nella stessa casa 24 ore su 24, abbiamo capito che non eravamo fatti per stare insieme". Poi, ha difeso la sua ex, reputando eccessiva la reazione di Antonella: "È appena entrata, starà pure in difficoltà, non mi sembra il caso di fare tutto questo casino". Anche Sonia Bruganelli l'ha invitata a non mettere le mani avanti: "Io sono molto amica di Laura Freddi. La ex di Paolo di prima è troppo anziana. Sono 25 anni che sto con mio marito".