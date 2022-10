Giulia Salemi al GF Vip 7 “ricicla” il look: la dodicesima puntata è col completo arricciato Giulia Salemi ha stupito con un look colorato e fresco, nella dodicesima puntata del GF Vip 7, affidandosi a un brand di cui ha già sfoggiato le creazioni nel reality.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in Ssheena

Giulia Salemi sta vivendo un momento d'oro, di grande slancio professionale. Oltre a continuare l'avventura di speaker radiofonica ha da poco un programma tutto suo: è tornata in tv con la seconda edizione di Salotto Salemi. Ma sta riscuotendo enorme successo anche la sua presenza al Grande Fratello Vip, dove ricopre il ruolo di "portavoce social". Alfonso Signorini le ha affidato l'incarico di monitorare il web, per raccogliere i commenti e le impressioni degli utenti in merito alle vicende del reality e alle dirette. Nella puntata del 27 ottobre era come sempre nella sua postazione, con uno dei look più colorati di questa edizione.

Giulia Salemi star del GF Vip

Giulia Salemi è la rivelazione del Grande Fratello Vip 7, in cui sta dimostrando le sue capacità professionali in una veste diversa da quella di concorrente. In passato ha varcato la soglia della porta rossa, è stata all'interno della casa più spiata d'Italia e proprio lì ha trovato l'amore. Con Pierpaolo Pretelli le cose vanno a gonfie vele e anche lui è coinvolto in questa edizione del reality: è a capo del GF Vip Party con Soleil Sorge. Giulia Salemi è un volto molto amato: piace la sua freschezza, la sua spontaneità e riscuotono enorme successo i suoi trendy look.

Il nuovo look di Giulia Salemi

Giulia Salemi è attivissima sui social, dove prima di ogni puntata del Grande Fratello dà qualche anteprima del look che sfoggerà durante la diretta. Ha condiviso con fan e follower un momento del backstage, alle prese con la fase trucco. La conduttrice ama i make-up naturali, con un leggero tocco glow e enfasi sugli occhi, messi in risalto da una precisissima linea di eye-liner nero, che esalta anche le sopracciglia.

Giulia Salemi in Ssheena

Per l'outfit, è tornata sullo stile "liquefatto" della precedente puntata. Quest'anno sta prediligendo capi aderenti, dalla silhouette attillata, passando dal tanto amato total black a colori sgargianti. Tra tutine da Catwoman e abiti sfumati che richiamano gli anni Novanta, sta dando il meglio di sé dando sfogo alla sua creatività e alla sua passione per la moda. Nella puntata numero 12 ha abbinato bianco e celeste .

in foto: completo Ssheena

L'outfit è firmato Ssheena, lo stesso brand dell'undicesima puntata. Il crop top a maniche lunghe asimmetrico presenta motivo "S" liquefatto e arricciature, le stesse presenti anche lateralmente sulla longuette coordinata, asimmetrica in vita. Sul sito ufficiale del brand costano rispettivamente 460 euro e 565 euro. Ha fatto centro anche stavolta: con cosa stupirà la prossima settimana?