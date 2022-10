Giulia Salemi in bianco e nero al GF Vip: nella puntata 11 mostra la schiena con l’abito “liquefatto” Giulia Salemi è la grande rivelazione del GF Vip 7 e lo dimostra in ogni puntata, apparendo sul palco in versione glamour e sofisticata. Nella diretta di ieri sera ha lasciato la schiena nuda con indosso un abito “liquefatto” bianco e nero.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi è la rivelazione della settima edizione del Grande Fratello Vip 7, reality al quale partecipa attivamente nei panni di esperta social. Alfonso Signorini l'ha voluta fortemente al suo fianco ma, piuttosto che trasformarla in semplice opinionista, ha creato per lei un nuovo ruolo super innovativo. Oltre a seguire le reazioni degli utenti di fronte alle dinamiche che si vengono a creare nella casa, l'influencer ha anche dato prova di essere una vera e propria icona di stile. Tutine da Catwoman, abiti infuocati, look in pieno stile anni '90: sul palco di Canale 5 ha dato libero sfogo alla sua creatività. Cosa ha indossato per la puntata 11? Un abito "liquefatto" in black&white.

Chi ha firmato il look black&white di Giulia Salemi

Per la puntata 11 del GF Vip Giulia Salemi ha scelto il bianco e nero, puntando tutto sull'effetto liquefatto. Ha infatti indossato un abito firmato Ssheena, un modello in jersey arricciato che le ha fasciato la silhouette con sensualità. Ha le maniche lunghe, il collo alto, le maniche lunghe e la gonna sotto al ginocchio.

Giulia Salemi in Ssheena

La sua particolarità? Oltre a lasciare la schiena nuda con una maxi scollatura posteriore, è anche decorato all-over con motivo “S” liquefatto. Sul sito ufficiale del brand lo stesso vestito ma in versione mini viene venduto a 675 euro. Chi c'è dietro l'evoluzione di stile dell'influencer? Veronica Bergamini, la fashion stylist che cura il suo armadio durante l'esperienza al GF Vip 7.

L’abito Ssheena

Giulia Salemi con la maxi coda di cavallo

Per completare il tutto la Salemi ha sfoggiato dei micro orecchini in oro bianco e un paio di sandali col tacco a spillo e dei laccetti intrecciati intorno alla caviglia. Per quanto riguarda l'acconciatura, questa volta ha deciso di "prendersi una pausa" dalle pieghe sciolte, ha preferito tenere i capelli legati in una coda di cavallo. Oltre a portarla con la fila molto laterale e gelatinata, l'ha anche resa lunghissima con alcune extension. Il trucco firmato dalla make-up artist Silvia Federici, invece, è contraddistinto da colori estremamente naturali ma con una linea di eye-liner più marcata. Insomma, il look di Giulia al GF Vip sono curati nei minimi dettagli: cosa indosserà nella prossima puntata?