Giulia Salemi al GF Vip 7 in stile anni ’90: sul palco indossa l’abito sfumato con gli anelli Giulia Salemi è tra le grandi protagoniste del GF Vip 7. Per la settima puntata ha sfoggiato un adorabile abito sfumato in pieno stile anni ’90, completando il tutto con i capelli lasciati sciolti e ondulati.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 7, il reality di Canale 5 che anche quest'anno è tornato con ben due appuntamenti settimanali. Ad affiancare il conduttore Alfonso Signorini non ci sono più solo le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ma anche l'esperta social Giulia Salemi. L'influencer in precedenza aveva partecipato in prima persona al programma, ora però è uscita dalla casa e si è guadagnata un "posto fisso" in studio. Oltre a seguire passo dopo passo le reazioni del pubblico alle dinamiche su Twitter e Instagram, è anche diventata l'icona fashion della trasmissione. Puntata dopo puntata è sempre super trendy e incanta tutti col suo stile: ecco cosa ha indossato per la diretta numero 7.

Il look sfumato di Giulia Salemi

Giulia Salemi non ha mai nascosto la sua passione per la moda ma è al GF Vip 7 che sta dando il meglio di lei in fatto di stile. Dopo aver dato il via a questa nuova esperienza con dei sensuali look total black, dalla tutina Catwoman all'abito cut-out, è passata ai colori accesi. Un completo in stile Barbie Girl, un coordinato bianco, un minidress fiorato: l'influencer non potrebbe essere più trendy. Nella settima puntata del reality non ha deluso le aspettative dei fan e ha sfoggiato un vestito sfumato sui toni del beige e del ruggine, un modello fasciante con la gonna al ginocchio e la scollatura asimmetrica, da un lato con la manica lunga, dall'altro smanicato. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sia sul petto che sul lato del fianco ci sono degli anelli "bucati" in pieno stile anni '90.

Giulia Salemi al GF Vip 7

Giulia Salemi con i sandali alla schiava

Per completare il tutto Giulia ha scelto dei sandali alla schiava metallizzati, un modello col tacco a spillo e dei laccetti intorno alla caviglia di Primadonna che ha aggiunto un ulteriore tocco glamour al total look. Niente gioielli e artifici, l'influencer di origini persiane ha preferito mettere in risalto la sua naturale bellezza semplicemente con un trucco minimal. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha detto addio ai raccolti e alle micro treccine, ha preferito portare i capelli sciolti e leggermente ondulati, così da trasformarsi in una moderna dea. A renderla ancora più meravigliosa è il sorriso che ha sempre stampato sulle labbra. La Salemi non è forse la rivelazione di questa edizione del GF Vip?