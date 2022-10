Giulia Salemi cambia stile al GF Vip 7: in total white con il completo “sfrangiato” Giulia Salemi è tornata al GF Vip in qualità di esperta social e ha incantato il pubblico con un candido look total white.

Nella sesta puntata del Grande Fratello Vip 7 la vicenda di Marco Bellavia ha continuato a tenere banco: le nomination, le eliminazioni e gli abbandoni hanno scatenato i commenti del pubblico su Twitter. A seguire il dibattito social, come ogni puntata, è Giulia Salemi, in studio in qualità di opinionista. Per la nuova puntata, però, ha cambiato stile: addio ai look total black in vinile, ora è bon ton in bianco.

Giulia Salemi e il crop top con le frange

Influencer e conduttrice, Giulia Salemi ha conquistato l'affetto di quasi 2 milioni di follower con la sua simpatia e spontaneità. Tra i suoi punti di forza c'è una grande passione per la moda, coltivata anche dentro la casa del Grande Fratello. Ora che è tornata in veste di opinionista e "esperta social" ha sfoggiato sensuali abiti intrecciati sul seno e scintillanti completi fucsia in perfetto stile "Barbiecore". Nel giro di una settimana ha deciso di cambiare stile, passando dal total black al total white con un look candido e glamour. Ha sfoggiato un top e una gonna a matita caratterizzati da un gioco di tagli che li facevano sembrare "sfrangiati" sull'orlo. Il look è firmato Maison Alaïa, uno dei nomi più raffinati e all'avanguardia della moda.

Per completare l'outfit Giulia Salemi ha scelto un paio di sandali scintillanti con i listini argentati. Per questa nuova puntata ha anche deciso di lasciare i lunghi capelli neri sciolti sulle spalle: non più trecce e code di cavallo tirate, ma una piega naturale con morbide onde. La nuova opinionista si è fatta molto apprezzare nel corso delle puntate, ricevendo molti elogi dal conduttore Alfonso Signorini: è l'inizio di una carriera come conduttrice tv?