Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7 in total black: è rock col completo di pelle e latex Look total black per Giulia Salemi, nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 7.

A cura di Giusy Dente

La quinta puntata del Grande Fratello Vip 7 si è aperta con un focus dedicato all'avvenimento più chiacchierato degli ultimi giorni: il ritiro dal reality di Marco Bellavia a causa del bullismo subito all'interno della Casa. Il pubblico ha visto il concorrente in difficoltà, per nulla supportato dagli altri inquilini, che anzi hanno contribuito al suo malessere. Invece di raccogliere le sue richieste di aiuto lo hanno isolato, giudicato, spingendolo ad uscire. Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini sono stati puniti per i loro comportamenti, l'uno col televoto e l'altra con una squalifica. Alfonso Signorini si è duramente espresso contro l'accaduto, fortemente colpito dai fatti. E nel corso della diretta anche Giulia Salemi è apparsa commossa nel ripercorrere la vicenda e nel seguire le sue evoluzioni sui social.

Il look di Giulia Salemi

Quest'anno Giulia Salemi riveste un ruolo nuovo al Grande Fratello Vip. Nell'edizione 2018 aveva partecipato come concorrente, per poi tornare nella Casa anche nell'edizione 2020-2021. Stavolta invece Alfonso Signorini l'ha voluta in squadra come opinionista: è lei che segue l'andamento dei social, i commenti del pubblico sui concorrenti e su ciò che avviene nella Casa, gli hashtag più gettonati tra gli utenti.

Lo fa in modo spigliato e genuino, con la freschezza che l'ha resa così amata. Impossibile non notare, puntata dopo puntata, anche i suoi look uno più trendy dell'altro, in cui sperimenta stili sempre diversi. Dopo la tuta cut-out total black in stile Catwoman è stata la volta di un sinuoso abito nero con fianchi e schiena nudi; poi ha optato per un completo fucsia sbarazzino composto da pantaloni e top e infine per un abito lungo dalla maxi scollatura. Nella quinta puntata è tornata al tanto amato total black.

Giulia Salemi, look di pelle nella quinta puntata

Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 7, l'opinionista ha puntato sul tanto amato total black, un outfit leggermente rock. La scelta è caduta su un completo composto da gonna midi di pelle e top in latex con dettaglio incrociato e scollo a V. Capelli leggermente mossi sciolti sulle spalle per Giulia Salemi, con make-up leggero dal focus sugli occhi: eyeliner impeccabile e precisissimo effetto "gatta", che enfatizza i suoi occhi scuri. La 29enne è l'opinionista è una delle sostenitrici di Marco Bellavia. "Ci sono momenti nella vita che dobbiamo vivere come punti di svolta. Segnali che devono servire a darci forza, non ad abbatterci. Oggi sono più forte grazie a quei momenti. Forza Marco" ha twittato.