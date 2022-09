Giulia Salemi al GF Vip 7, la quarta puntata è col mini dress dalla maxi scollatura Giulia Salemi cambia stile: nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 7 ha scelto un abito lungo con maxi spacco e ampia scollatura.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in Marco Rambaldi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giulia Salemi è nella squadra del Grande Fratello Vip 7, ma in una veste nuova e in cui si trova molto a suo agio. Alfonso Signorini ha pensato a lei per il ruolo di opinionista social: è la 29enne, infatti, che in studio commenta ciò che accade nella Casa tenendo d'occhio le tendenze, gli hashtag, i commenti online degli spettatori. E la nuova avventura televisiva è particolarmente intensa anche perché la condivide con Pierpaolo Pretelli, il fidanzato conosciuto proprio al Grande Fratello Vip di qualche anno fa, dove erano entrambi concorrenti. Lui è conduttore del Gf Vip Party assieme a Soleil Sorge.

Giulia Salemi al GF Vip 7

Giulia Salemi ama molto giocare coi vestiti passando da uno stile all'altro. Se quest'anno il debutto al GF Vip 7 è stato in una versione Catwoman, con una trendy tuta nera aderentissima, è stata poi la volta di outfit tutti diversi. Prima ha sperimentato il look da dark lady, con un abito lungo dai dettagli cut-out e schiena nuda, per passare poi a un look coloratissimo in fucsia con maxi treccia. Nella quarta puntata ha stupito con la maxi scollatura.

Giulia Salemi in Marco Rambaldi

Il look della quarta puntata

Per la quarta puntata in studio, Giulia Salemi ha catturato l'attenzione con un minidress aderente con maxi spacco e ampia scollatura a cuore di Marco Rambaldi, abbinato a sandali alla schiava, con lacci incrociati tutt'intorno ai polpacci. Ha completato il look con gioielli Breil, della nuova collezione B WHISPER. L'anello in acciaio costa 69,90 euro e ha un design sinuoso diverso dal solito, che "abbraccia" il dito.

Giulia Salemi in Marco Rambaldi, indossa gioielli Breil

Lo ha abbinato agli orecchini della stessa linea: costano 59,90 euro e sono composti da un elemento più piccolo e uno più grande. Quest'ultimo si può sfilare, per un effetto più minimal. Con quale nuovo look l'opinionista stupirà i fan nella prossima puntata?