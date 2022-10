Signorini sul caso Bellavia: “Non ci aspettavamo l’aridità e la mancanza di empatia dei concorrenti” A poche ore dalla diretta di lunedì 3 ottobre del GFVip, Signorini anticipa che l’uscita di Marco Bellavia e la reazione degli inquilini sarà oggetto di discussione in puntata. Il team di autori prende le distanze dal comportamento dei vip: “Atteggiamento che spesso troviamo nella vita quotidiana: la parola solidarietà è sconosciuta”.

A cura di Giulia Turco

Il caso Bellavia dominerà le tematiche della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 3 ottobre. Gli argomenti della puntata saranno i litigi, le dinamiche amorose che si stanno sviluppando tra i concorrenti, ma sarà inevitabile che un grosso "blocco" di puntata sia incentrato sull'uscita di scena del concorrente e, soprattutto, sulla reazione degli inquilini che ha scatenato enormi polemiche. Lo ha fatto sapere Alfonso Signorini, anticipando i temi caldi della serata.

Il comunicato di Alfonso Signorini

Nel corso del daytime del pomeriggio, il conduttore si è collegato in diretta dallo studio di Cinecittà per le anticipazioni della puntata. Doveroso mettere in chiaro sin da subito quella che sarà la posizione del team di autori del programma, che si dissociano dal comportamento dei concorrenti nei confronti di Bellavia. Stando alle parole di Signorini e contrariamente a quanto sarebbe emerso invece negli ultimi giorni, Marco avrebbe volontariamente preso la decisione di lasciare la Casa, dopo essere arrivato alla conclusione che il suo stato mentale era incompatibile con il proseguimento del gioco.

Come sapete la notizia è clamorosa ed è che sabato mattina Marco Bellavia ha abbandonato improvvisamente la casa del Grande Fratello Vip. Ecco le immagini del drammatico confessionale durante il quale ha annunciato a tutti noi che non ce l’avrebbe più fatta a continuare il suo percorso dentro la casa. Una decisione maturata dopo una notte, quella di venerdì, particolarmente difficile per lui. Una decisione che pareva essere assolutamente irrevocabile. La casa a volte può essere una cura in un momento down della propria vita. La storia, per esempio, di Pamela quest’anno lo dimostra. La storia di Daniele Bossari in passato lo ha dimostrato: ha trovato una nuova linfa vitale. A volte però la Casa acuisce anche i problemi, com’è accaduto purtroppo a Marco. La convivenza forzata, la situazione di costrizione… Evidentemente non era un percorso adatto alla sua situazione in questo momento. Avremo modo di parlarne stasera con i concorrenti che hanno reagito in modo per noi inatteso e assolutamente condannabile, mostrando un’aridità e una mancanza totale di empatia e solidarietà: nessuno ha allungato una mano a Marco nonostante lui avesse chiesto pubblicamente aiuto. Questo è un atteggiamento che molto spesso troviamo anche nelle nostre vite quotidiane, dove la parola solidarietà non è quasi più conosciuta. Il pubblico ha certamente condannato come noi certi comportamenti, certe asserzioni e certe frasi che oggi non possono più essere tollerate.

Che taglio prenderà la vicenda Bellavia nel corso della puntata

Dovendo dunque tracciare un'anticipazione di come verrà affrontato il caso Bellavia nel corso della puntata, è probabile che verranno raccontati, con un sapiente montaggio, gli ultimi giorni di Bellavia nella casa. Emergerà la sua sofferenza e le richieste di aiuto cadute nel vuoto davanti all'indifferenza degli inquilini.

È molto probabile che verranno condannati i comportamenti di chi ha mostrato mancanza di sensibilità, da Giovanni Ciacci ad Elettra Lamborghini, che probabilmente saranno spinti a fare un mea culpa davanti al pubblico. Stando alle parole di Signorini, la vicenda potrebbe finire declinata in una chiave "moralistica" che il conduttore bollerà come "tutto ciò che non si fa", ma che, tutto sommato, accade anche nella nostra vita quotidiana, senza soffermarsi sul brutto spettacolo al quale il pubblico è stato costretto ad assistere in questi ultimi giorni.