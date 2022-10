Giulia Salemi con l’abito trasparente ‘in fiamme’ al GF Vip 7: “Non scherzate con il fuoco” Giovedì 20 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip: Giulia Salemi ha incantato lo studio con il suo stile sempre più audace e ricercato.

A cura di Beatrice Manca

Giulia Salemi, foto via Instagram

Fuoco e fiamme (metaforicamente parlando) per Giulia Salemi: l'influencer e conduttrice è tornata al Grande Fratello Vip nel ruolo di esperta social e, puntata dopo puntata, si sta facendo apprezzare sempre di più per il suo garbo e per la sua sensibilità. Anche in fatto di stile Giulia Salemi è maturata molto, scegliendo designer di nicchia e creazioni particolari, in grado di far risaltare il suo fascino. Per la puntata di giovedì 20 ottobre ha indossato un minidress "infuocato" con un lungo strascico semi trasparente.

L'evoluzione di stile di Giulia Salemi

La settima edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo: Marco Bellavia continua a essere protagonista, seppur fuori dalla casa, ed è tornato a parlare in studio tra gli applausi del pubblico. La puntata si è chiusa con l'eliminazione di Cristina Quaranta. A portare la voce del pubblico a casa in studio ci pensa Giulia Salemi, che dal "trono dei social" legge i tweet più divertenti o emozionanti sulla diretta in corso.

Giulia Salemi al GF Vip 7 in David Koma

Spontanea, frizzante e sorridente, Salemi sembra sempre più a suo agio nel nuovo ruolo, che affronta con una serie di look studiati attentamente insieme alla stylist Veronica Bergamini. Rispetto agli anni passati infatti la vediamo con look sempre più concettuali: tutine aderenti, abiti asimmetrici e con tagli cut out, look "sfumati" ispirati agli anni Novanta o cinture gioiello a forma di coccodrillo.

Giulia Salemi in David Koma, foto via Instagram

Giulia Salemi con l'abito asimmetrico "fiammeggiante"

In queste puntate abbiamo visto molti look "assoluti", in total white o in total black. Per la puntata del 20 ottobre invece la conduttrice ha scelto un abito in tulle a maniche lunghe con una stampa vivace: il vestito è caratterizzato da un disegno di fiamme rosse e azzurre. "Non scherzate con il fuoco" ha scritto su Instagram, mostrando il look ai follower.

Abito David Koma

L'abito è firmato David Koma, designer londinese amatissimo dalle celebrità (sono clienti fisse Dua Lipa, Beyoncé e Belèn Rodriguez) e termina con uno strascico asimmetrico, solo su un fianco. Il modello costa 1222 euro, ma sul sito del brand è al momento sold out. Per completare il look Giulia Salemi ha indossato un paio di sandali alla schiava con lacci intrecciati sul polpaccio e orecchini dorati. Scommettiamo che la stampa "infuocata" sarà la prossima tendenza?