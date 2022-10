Giulia Salemi in nero al GF Vip 7: l’abito ha un coccodrillo-gioiello come cintura Lunedì 17 ottobre del GF Vip 7 Giulia Salemi è tornata al tanto amato look total black, già sfoggiato nelle puntate precedenti.

Giulia Salemi in David Koma

Al Grande Fratello Vip 7 si continua a parlare di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone. La storia d'amore costruita a tavolino a distanza di tre anni appassiona ancora i telespettatori, curiosi di saperne di più sulla vicenda che nel 2019 ha monopolizzato l'attenzione di televisioni e social media. Ma nella puntata di lunedì 17 ottobre c'è stato spazio anche per la sorpresa a Carolina Marconi, organizzata dal fidanzato Alessandro Tulli. Non è stato eliminato nessuno ma sono finiti in nomination Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. Piace sempre di più Nikita: Giulia Salemi su di lei ha letto dei tweet di grande affetto e sostegno.

Giulia Salemi, Grande Fratello e non solo

Quello al GF Vip, non è il solo impegno professionale che Giulia Salemi sta portando avanti al momento. La conduttrice è impegnata anche con Salotto Salemi 2, la seconda stagione del programma tutto suo, in cui in compagnia di ospiti sempre diversi affronta tematiche diverse per intrattenere il pubblico. La sua presenza nel mondo dell'intrattenimento televisivo è sempre maggiore: piace perché spontanea e frizzante.

Proprio per questo Alfonso Signorini l'ha voluta in squadra: in studio al GF Vip 2022 è sul "trono dei social". Spetta a lei il compito di leggere i Tweet più belli sulla diretta in corso. Sta portando avanti questo ruolo con professionalità e ovviamente, sfoggiando puntata dopo puntata look sempre più trendy.

Il nuovo look di Giulia Salemi

Al Grande Fratello Vip 7, Giulia Salemi sta scegliendo outfit di tendenza tra catsuit, abiti monospalla, modelli con dettagli cut out. Benché le piaccia giocare coi colori, resta il monocromatico la sua scelta preferita, puntando su total white ma soprattutto sul total black. Fino a questo momento ha indossato in studio le creazioni di Salvatore Vignola, Maison Alaia, Apnoea. Nella puntata di lunedì 17 ottobre è tornata al tanto amato nero.

in foto: bustier David Koma

Lo ha sfoggiato al debutto (una tuta effetto Catwoman di Saint Laurent), nella seconda puntata (un abito con schiena e fianchi nudi) e nella quinta (un sexy completo in pelle e latex). Lunedì 17 ottobre ha optato per un look aderentissimo. Il bustier senza spalline presenta un'ampia scollatura a barca che lascia le spalle completamente nude: costa 905,95 euro sul sito ufficiale del brand.

in foto: gonna David Koma

L'ha abbinato a una donna con maxi spacco impreziosita da una scintillante cintura gioiello a forma di coccodrillo, in plexiglass con effetto specchiato. Sul sito ufficiale della Maison costa 1423,95 euro. Per completare l'outfit ha aggiunto guanti neri lunghi fin sopra al gomito (costano 91,95 euro) e sandali neri con cinturino e fascette sul piede tempestate di cristalli argentati. Un outfit da vera dark lady glamour.