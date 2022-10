Giulia Salemi porta il suo primo programma in tv, “Salotto Salemi 2” sbarca in chiaro su La5 La prima puntata di Salotto Salemi 2 va in onda mercoledì 12 ottobre alle 23.20 su La5. L’appuntamento fisso del mercoledì porterà sotto le “grinfie” di Giulia Salemi anche l’universo maschile, a partire da Costantino della Gherardesca.

A cura di Giulia Turco

Giulia Salemi approda in tv. La seconda stagione del suo “Salotto Salemi” sarà trasmessa infatti su La5, canale 30 del digitale terrestre, per la gioia dei fan dell’influencer che, un passo per volta, si sta facendo strada verso il mondo dello spettacolo. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, un anno in conduzione al web format Isola Party e un posto d’onore in studio nel reality di Signorini, Giulia Salemi è pronta a fare il grande salto, quello che porterà il suo format di bellezza anche in chiaro.

Quando va in onda Salotto Salemi 2 in tv

La prima puntata di Salotto Salemi 2 va in onda mercoledì 12 ottobre alle 23.20 su La5 (canale 30 del digitale terrestre). L’appuntamento sarà fisso ogni mercoledì per un totale di sei puntate sulla rete Mediaset e porterà in studio diversi ospiti. Finiranno sotto le “grinfie” di Giulia Salemi Marta Losito, Fabiola Baglieri, Ludovica Coscione e a quanto apre Elisa Maino. Per la prima volta l’influencer aprirà le porte del suo salotto anche all’universo maschile: oltre a Costantino della Gherardesca non poteva naturalmente mancare la sua dolce metà Pierpaolo Pretelli.

La scalata di Giulia Salemi nell’intrattenimento

Quella della 29enne di origini persiane è una scalata veloce verso il mondo dello spettacolo. Partita con la partecipazione a Miss Italia, ben presto Giulia Salemi prende parte insieme alla madre Fariba a Pechino Express. Sarà l’inizio di una lunga avventura nel mondo dei reality, che la porterà in diversi salotti televisivi, da Tiki Taka a Quelli del calcio. Ad MTV si fa notare per la sua partecipazione a Super Shore che accende la miccia della storia d’amore con Abraham Garcia.

Il 2018 è l’anno del suo primo GFVip, che replicherà due anni dopo. Dopo aver condotto il suo programma in streaming su Mediaset Infinity oltre all’Isola Party insieme a Gaia Zorzi passando per Radio 101, Alfonso Signorini la vuole in studio al GFVip 2022 sul “trono dei social”. Per lei un ruolo e un compito finora inesistenti, quello di captare il sentimento del pubblico su Twitter e creare un flusso con il piccolo schermo.