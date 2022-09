Giulia Salemi si collega con il GF Vip Party e Pierpaolo Pretelli la riprende: “Copriti” A pochi minuti dalla diretta del GF Vip, Giulia Salemi si è collegata con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli a capo del GF Vip Party ed ha fatto ingelosire il fidanzato: “Copriti”, poi il botta e risposta prima di salutarla: “Ciao sorella”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera in programma su Canale 5 il secondo appuntamento della settima edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini alla conduzione: ma ad aprire le danze del reality Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Quest'anno sono i due ex gieffini a capo del GF Vip Party, lo show in onda su Mediaset Play che segue e commenta la diretta con ospiti. Si è collegata con loro a pochi minuti dall'inizio del programma Giulia Salemi, anche lei protagonista di questa stagione con il compito di leggere i tweet più virali durante la messa in onda, nonché fidanzata di Petrelli. Tra i due innamorati c'è stato un breve botta e risposta che ha fatto sorridere i telespettatori.

Pierpaolo Pretelli al GF VIP Party riprende la fidanzata Giulia Salemi

Giulia Salemi a pochi minuti dall'inizio della messa in onda si è collegata con Soleil Sorge e il fidanzato Pierpaolo Pretelli a capo del GF Vip Party. La coppia tra le più amate del gossip italiano ha regalato piccoli sketch che stanno facendo sorridere gli utenti Twitter che hanno seguito la diretta. Il più chiacchierato riguarda la richiesta dell'ex Velino alla sua fidanzata: già pronta per la seconda puntata del GF Vip, ha mostrato appena la scollatura per "non spoilerare il look". Ma Pierpaolo ha subito reso pubblica la sua gelosia: "Copriti le zizze" le sue parole.

Altro aneddoto nel corso della chiacchierata tra i tre quando i due innamorati hanno iniziato a farsi i dispetti sui nomignoli utilizzati in tv. Alla battuta del conduttore di Maratea hanno riso entrambe, la fidanzata ha poi commentato: "Bravo, Pierino. Dovete sapere che io ho un debole per Pier e quando mi sta molto simpatico lo chiamo così". "Ma dai, non l'avrei mai detto che hai un debole per Pier" ha scherzato la Sorge. Ma se in quel momento il Pretelli non ha risposto, ci ha pensato dopo.

"Ciao sorella", il saluto dispettoso di Pretelli a Giulia Salemi

Prima di chiudere il collegamento con Giulia Salemi, Pierpaolo l'ha salutata facendole un dispetto. "Un bacio sorella" ha detto prima di salutarla, "Daje sorella, a Pierì" ha subito replicato la Salemi. "Tu mi chiami Pierì, io ti chiamo sorella" ha aggiunto il conduttore del GF Vip Party.