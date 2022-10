Grande Fratello Vip 2022, Cristina Quaranta eliminata: nominati Giaele, Attilio, Carolina, Amaurys, Edoardo La puntata di giovedì 20 ottobre vede l’uscita dal GFVip di Cristina Quaranta e in nomination cinque concorrenti.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di giovedì 20 ottobre del Grande Fratello Vip a dover lasciare la trasmissione è Cristina Quaranta, che ha perso al televoto con altri cinque inquilini della Casa. I concorrenti che, invece, sono finiti in nomination sono Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria, Amaurys, Attilio Romita e Carolina Marconi. Il secondo appuntamento settimanale è stato piuttosto intenso, con il confronto di Marco Bellavia con i suoi ex compagni d'avventura.

Chi è stato eliminato nella puntata del 20 ottobre 2022, le percentuali

L'eliminato della puntata di giovedì 20 ottobre è Cristina Quaranta che non è riuscita a superare il televoto con Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Antonino Spinalbese, Attilio Romita e George Ciupilan.

Chi sono i concorrenti in nomination

I nominati della settimana sono: Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria, Amaurys, Attilio Romita e Carolina Marconi.

Le nomination si sono divise in palesi e segrete, con alcuni dei concorrenti che hanno dovuto esprimere le loro motivazioni faccia a faccia. Non mancano gli immuni che sono: Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Wilma Goich, Antonino Spinalbese, Alberto de Pisis e infine Daniele Dal Moro. Il primo ad iniziare è Edoardo che nomina Amaurys, a seguire Carolina che nomina Giaele, Attilio che fa il nome di Luca, Nikita vota Giaele, Elenoire nomina Attilio, Amaurys ricambia la nomination di Edoardo, Pamela Prati nomina Giaele, mentre Luca Salatino fa il nome di Attilio, Antonella ha nominato Giaele, infine Giaele ha nominato Carolina.

Le nomination in confessionale, invece, vedono Patrizia che nomina Carolina, Charlie che fa il nome di Giaele De Donà, George nomina Antonella, Wilma Goich ha nominato Giaele, e ancora Antonino nomina Edoardo, in conclusione Alberto fa il nome di Amaurys e Daniele Dal Moro vota Giaele.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 20 ottobre 2022

La puntata di giovedì 20 ottobre è stata particolarmente ricca di colpi di scena. Gran parte della trasmissione si è concentrata sulla presenza di Marco Bellavia, tornato in studio per raccontare la sua storia, parlando prima con Alfonso Signorini, poi con i suoi ex coinquilini mettendo nuovamente piede nella Casa di Cinecittà. Emozionante è stato, poi, l'incontro tra Pamela Prati e Marco, tra cui era nata una bella complicità. Non sono poi mancati momenti di tensione, seppur goliardica, tra Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi che si sono scontrate in un cocente battibecco.