GFVip, Marco Bellavia rivede Pamela Prati: “Volevo baciarti nella casa”, lei: “Lo faremo fuori” Marco Bellavia e Pamela Prati si incontrano nello studio del GFVip e la complicità tra loro sembra non essere mai scomparsa.

A cura di Ilaria Costabile

Il ritorno di Marco Bellavia nello studio del Grande Fratello Vip è stato foriero di emozioni. Ad avere un faccia a faccia con lui è arrivata anche Pamela Prati, con la quale l'ex gieffino aveva particolarmente legato e si era creata una complicità tale da fare pensare che tra loro potesse esserci qualcosa di più.

L'incontro tra Marco e Pamela

Alfonso Signorini ha invitato la showgirl ad abbandonare la casa, senza spiegarle il motivo di questo allontanamento improvviso, per farle così una sorpresa. Il suo ingresso in studio è stato all'insegna dell'emozione, quando i due si sono visti, infatti, si sono lasciati travolgere dall'entusiasmo con Bellavia che spiega: "Ho trovato questo livello di consapevolezza molto simile tra me e lei, le cose che ho fatto le ho fatte col cuore, anche perché non sono un grande attore". Pamela, alla vista di Marco, scoppia in una risata: "Come sto? Bene, ho il cuore che mi scoppia. Ma non lo posso abbracciare?". Seppur a distanza, Marco non esita ad esternare le sue sensazioni e dichiara rivolgendosi alla gieffina:

Vorrei dirti una cosa sinceramente, quando ho fatto quell'incontro con Alfonso e gli autori e mi hanno detto che ci saresti stata tu, appena l'ho saputo ho fatto lo scemo per quattro cinque giorni, lo sai, tutte le cose che ho fatto erano autentiche, quando ti ho preso in braccio e volevo baciarti, era perché volevo farlo davvero. Io avrei voluto tanto che potesse essere una cosa bellissima tra noi, poi ho iniziato a deviare e ho avuto qualche problemuccio.

Prontamente Pamela risponde: "Ma lo posso abbracciare? Possiamo recuperare quando uscirò, lo vorrei abbracciare e quando uscirò da qui se lui vorrà farlo io lo farò. Mi è mancato nella casa, a me manchi. Siamo molto simili Alfonso, in sensibilità, in autenticità".

Il commento di Sonia Bruganelli

Interviene anche Sonia Bruganelli che, da brava opinionista, cerca di puntare l'attenzione anche sulle mancanze di Pamela nei confronti di Marco quando è stato male nella casa, ma la Prati ha subito precisato: "Sonia, io non ho visto Marco, quelle immagini che avete mandato io non l'ho visto, altrimenti sarei andata subito da lui. Assolutamente no, io non l'ho trattato male". L'intento di Sonia era quello di capire se Bellavia avesse avuto un atteggiamento diverso nei suoi confronti a causa di questo trasporto, pur sottolineando il suo comportamento più che maturo, con la decisione di allontanarsi da lei per il suo stato d'animo, ed è proprio lui a rispondere: "Io non vorrei colpevolizzare Pamela di questa colpa, era una persona che ha visto un'altra stare sola con se stessa e si è sentita impotente".

Le scuse di Giovanni Ciacci e Gegia

Prima di questo fatidico incontro, c'era stato un ulteriore confronto tra Marco Bellavia e Giovanni Ciacci presente in studio, che avvicinandosi all'ex gieffino ha detto: "Sono stato superficiale, ti chiedo scusa. Ti ho cercato in questi giorni, ti posso abbracciare?", per poi abbracciarsi. Anche Gegia ha provato a dire la sua e commossa si è giustificata, ma Marco le ha risposto: "Non è che tu non mi insegnassi nulla, bisogna dividere in due fasi quella mia permanenza. Nella seconda parte, non mi avete capito. Colpa mia che avevo qualcosa per la testa che mi girava. Hai detto cose che potevi evitare. Hai detto che ci provavo con te e non è vero".