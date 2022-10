Marco Bellavia ai concorrenti del GF: “Me ne avete dette di tutti i colori, ora costruite qualcosa” Marco Bellavia ha avuto modo di confrontarsi con i concorrenti del GF VIP, questa sera in diretta ha raccontato loro come si è sentito mentre gli parlavano alle spalle: “Non vi chiedo le scuse, vi chiedo di proseguire il percorso al GF VIP in maniera più ottimale. Costruite qualche cosa”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo l'intervista faccia a faccia con Alfonso Signorini e il confronto in studio con Ginevra Lamborghini, Pamela Prati, Giovanni Ciacci e Gegia, Marco Bellavia ha fatto rientro nella Casa del Grande Fratello VIP insieme al conduttore per un faccia a faccia con i concorrenti. L'ormai ex gieffino che ha abbandonato il reality vittima di un crollo psicologico sottovalutato e deriso dai suoi inquilini, non ha cercato scuse per le frasi orrende dette contro di lui: "Vi chiedo di proseguire il vostro percorso in maniera più ottimale".

Il discorso di Marco Bellavia ai VIP

Marco Bellavia ha avuto modo di parlare ai VIP del Grande Fratello questa sera, dopo la sua uscita di scena. Entrato in giardino, avanti i suoi ex compagni di Casa, in compagnia di Alfonso Signorini ha raccontato come si è sentito quando era insieme a loro:

Ho avuto un problema in mezzo a un gruppo che non si è dato da fare, sono uscito da solo e ho visto che me ne avete detto dietro di tutti i colori. Questa cosa mi ha fatto male, mi sono ripreso ora, sono lucido adesso. Sono fuori dal gioco, dopo 22 anni ero riuscito a venire dopo aver visto la prima edizione e aver sognato di poter entrare. Ci ritroviamo stasera, state in gara per vincere anche dei soldi. E io sono fuori.

Ha continuato, dicendosi "forse presuntuoso" nel pensare di essere il vincitore del suo percorso al Grande Fratello VIP.

Forse sono presuntuoso ma io penso di aver vinto la mia personale gara del GF uscendo di qua. Ho trovato tanta gente che mi vuole bene. Mentre il vostro bene, che avreste potuto regalarmi o concedermi, tutt'ora manca. Nessuno ha detto "Forse Marco aveva ragione". Quando è uscita Ginevra tutti a farle le feste, avete giocato dal primo giorno. Il mio disagio è diventato enorme e sono scappato.

Marco Bellavia ha poi tirato in ballo Sara Manfuso, ex concorrente, assente anche in studio dopo lo scontro con Alfonso Signorini: "Lei è scappata, poi l'ho vista in tv da un'altra parte dicendo che io "avevo patologie". Si è sentita in dovere di fare il medico, lo ha fatto sia qua dentro che fuori".

"Costruite qualcosa ora al GF VIP"

Prima di salutarli, ci ha tenuto a precisare che non cerca le loro scuse: "Me ne avete detto dietro di tutte, mi sono messo piangere in studio dopo aver visto il montaggio di tutto ciò che mi avete detto dietro. Non vi chiedo le scuse, vi chiedo di proseguire il percorso al GF VIP in maniera più ottimale. Costruite qualche cosa" ha concluso.