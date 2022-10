Scontro tra Lamborghini e Fiordelisi: “Mi fa ridere cosa pensi di me”, Antonella: “Mi fa piacere” Al GFVip non mancano gli scontri e infatti in puntata Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini non se le mandano a dire.

Nella puntata di giovedì 20 ottobre del Grande Fratello Vip non mancano momenti di scontro, anche tra chi è dentro la Casa e chi è ormai fuori da qualche settimana, come Ginevra Lamborghini che ha un confronto con Antonella Fiordelisi.

Il faccia a faccia tra Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi

Dopo l'intervento della settimana scorsa in trasmissione, dove Ginevra Lamborghini ha consigliato a Edoardo Donnamaria di fuggire il più lontano possibile da Antonella Fiordelisi, ricevendo da quest'ultima una serie di commenti piuttosto inferociti nei giorni successivi alla puntata, Alfonso Signorini ha pensato di volerle mettere l'una di fronte all'altra. E chiamando Antonella in superled le ha chiesto subito cosa provasse per Antonino Spinalbese, anche lui al centro dell'attacco nella precedente puntata: "È un ragazzo che esteticamente è proprio il mio prototipo, ma caratterialmente non mi trovo come mi trovo con Edoardo" dice la gieffina, per poi addentrarsi nel faccia a faccia con la sua ex coinquilina. Nelle clip mandate in onda si vede come Fiordelisi apostrofava Ginevra, definendola "una ameba", "una fallita", "falsa", una persona da non considera come amica:

Ho avuto il piacere di ascoltare quello che pensi di me. Mi fai molto sorridere, non riesco a risponderti con cattiveria, ho visto che hai imparato la mia canzone.

Arriva prontamente la risposta: "Sì, cantandola avrà fatto più views, quindi con i soldi della siae risarcisci quelli che hanno mandato gli arei con scritto Gin tonic. Magari ne mandi uno con scritto solo tonic, non ci piacciono più questi alcolici".

Signorini, quindi, cerca di entrare nel merito della discussione e chiede a Ginevra come abbia reagito davanti agli attacchi della sua ex compagna d'avventura: "Mi ha fatto sorridere, gli epiteti che ha utilizzato nei miei confronti, le modalità che ha utilizzato, la reazione che ha avuto per quattro giorni, sei rimasta con la rogna in corpo". Antonella, sperando di provocare la ex gieffina, nomina spesso il suo fidanzato utilizzando il soprannome con cui Ginevra lo chiamava anche dalla Casa, ovvero "scucugnu" e infastidita replica:

Hai tirato in mezzo troppe persone, non c'entrano nulla in questa cosa tra me e te, non ho mai detto scucu, quello che stai dicendo. E poi, perché ti sei risentita così tanto, hai avuto la tranquillità di offenderti

L'altra la sovrasta rispondendo: "Sono sempre stata l'unica che non ha mai parlato male di te in casa, ti ho sempre difeso con tutti, ma tu hai detto cose che non coincidevano. Mi hai tirato in mezzo in cui una cosa in cui non c'entravo niente". Ma Ginevra ribatte: