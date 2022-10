GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Ginevra: “Da amica non pensavo si comportasse così con Antonino” Antonino Spinalbese è rimasto deluso dal confronto avuto con Ginevra Lamborghini nel corso della puntata del 17 ottbre del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi, con lui in giardino dopo la diretta, ha commentato il comportamento della ex coinquilina: “Da un’amica non mi aspettavo che si comportasse così con te. Era fidanzata, non mi sembra che lei si sia comportata come una santa”.

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Fiordelisi è rimasta delusa dal comportamento di Ginevra Lamborghini nei confronti di Antonino Spinalbese. L'ormai ex coinquilina ha avuto un confronto con l'hair stylist durante la puntata del 17 ottobre del Grande Fratello Vip, nel quale hanno affrontato la situazione tra loro. L'ex schermitirce, dopo la diretta, ha spiegato il suo punto di vista sul comportamento della ragazza.

Il commento di Antonella su Ginevra Lamborghini

Dopo la diretta del 17 ottobre, Antonella Fiordelisi e Spinalbese si sono trovati in giardino per commentare quanto accaduto, in particolare il momento che ha coinvolto anche Ginevra Lamborghini. L'ex schermitrice ha accusato l'ex coinquilina di aver approfittato di un momento di debolezza di Antonino per dargli contro anziché supportarlo, per ottenere così il favore del pubblico: "Ci sono rimasta malissimo perché da un'amica non mi aspettavo che si comportasse così con te. Doveva difenderti, ha fatto così solo perché tutti gli altri ti hanno attaccata. Lei segue il branco, come ha sempre fatto".

La concorrente non nasconde la sua delusione nei confronti della Lamborghini, convinta che le sue accuse fossero solo pretestuosa e non giustificate dal comportamento che ha assunto nella Casa: "Ricordiamoci che lei era fidanzata, non mi sembra che lei si sia comportata come una santa”. “Non vede l’ora di farsi vedere in studio e dire la sua” conclude, convinta che la Lamborghini stia solo cercando di restare sotto la luce dei riflettori sfruttando il suo rapporto con Antonino.

Il confronto tra Antonino e Ginevra al GF Vip

Nel corso della puntata del 17 ottobre del GF Vip, Antonino Spinalbese ha avuto un confronto con Ginevra, la quale lo ha accusato di essersi comportato da immaturo e ha confessato di essere rimasta ferita da alcune parole dette dal concorrente a Cristina Quaranta riguardo la sua relazione sentimentale:

Sono rimasta ferita dalle tue parole, quando hai detto che io ho avuto un atteggiamento nei tuoi confronti che non hai apprezzato perché sono fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia, pura, semplice e limpida, e riguardando quel frame mi hai fatto sentire sporca. Come se io mi fossi comportata da gatta morta. Quell'atteggiamento, da amica, sì, il comportamento di altre persone tipo il tuo è bello: che metri di paragone hai?

L'hair stylist ha subito risposto spiegando il suo punto di vista: "Io avevo detto che cercavo di capire in base alle tue azioni nei miei confronti fino a che punto ti saresti esposta. Spingevano sul nostro rapporto, in una mini frase ho detto "Ho visto le sue azioni sapendo che lei era fidanzata", io e lei non ci siamo mai sfiorati. Era una frase detta lì, così". "Non mi piacciono i giochini, non mi piace essere studiata, mi sei simpatico, tutt'ora" ha concluso la Lamborghini.