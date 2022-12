Giulia Salemi al GF Vip 7: perché nella puntata 23 aveva una mano ricamata sul vestito Giulia Salemi ha scelto il total white, nella puntata 23 del GF Vip 7: un abitino con mano di cristalli ricamata sul corpetto.

A cura di Giusy Dente

Sabato 17 dicembre è andata in onda la puntata numero 23 del Grande Fratello Vip 7. Il reality prosegue tra litigi, flirt, sorprese e colpi di scena. Due nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa: l'ex tronista Davide Donadei e l'attrice Nicole Murgia. Sono in nomination Antonino Spinalbese, Sarah Altobello, Giaele De Donà, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi: uno di loro lascerà il programma, nella prossima puntata. Accanto al conduttore Alfonso Signorini, è presenza fissa in studio di serata in serata, assieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, anche Giulia Salemi: spetta lei il compito di monitorare i social e leggere i Tweet più virali. La sua presenza sta riscuotendo successo: l'influencer sta dando il massimo in fatto di ironia e stile.

Giulia Salemi in bianco

L'influencer nel reality sta sperimentando look diversi, spaziando molto tra tutte le tendenze del momento. La sua predilezione è per il total black: non a caso ha debuttato al GF Vip 7 proprio con una jumpsuit aderente nera. Ha scelto diverse volte questo colore, nel corso delle settimane: dal mini dress incrociato della puntata numero 15 al completo in pelle e latex del 4 ottobre fino al look di Halloween, che non poteva non essere in stile dark. Ama gli abiti sensuali e femminili, con maxi spacchi e dettagli cut out, che sono gli elementi più ricorrenti nel suoi outfit. Ma ha saputo anche stupire fan e telespettatori in tuta oversize e sneakers, per "sfidare" Sonia Bruganelli. Dopo il look colorato e con schiena nuda della puntata 22, la numero 23 è stata all'insegna del total white.

Chi ha firmato l'abito di Giulia Salemi al GF Vip

Jumpsuit, tute, abiti lunghi con maxi spacco, mini dress: Giulia Salemi sta lasciando senza fiato, puntata dopo puntata, con look sempre nuovi e diversi. Nella puntata è tornata al total white, già sperimentato a ottobre con un completo "sfrangiato" firmato firmato Maison Alaïa. Stavolta la svcelta è caduta invece su Vivetta, il brand della designer Vivetta Ponti che declina in chiave moderna, con ironia e romanticismo, l'artigianalità Made in Italy. Gli elementi più ricorrenti nelle collezioni sono i maxi colletti, i polsini in evidenza, i dettagli delle mani e del viso ricamati sui capi, sia sui vestiti che sugli accessori. Iconico è il suo colletto con le dita che si incrociano davanti.

in foto: abito Vivetta SS 23

La stilista di Assisi ha spiegato a proposito delle mani: "Sono il simbolo della creatività intesa come creare, costruire. Inoltre sono una parte del corpo che non ti aspetteresti mai di trovare come ricamo. In generale, quando inizio a disegnare una nuova collezione mi piace giocare con me stessa, lavorare su dettagli inaspettati. Tutto parla di me, della mia storia, della mia infanzia, dei miei viaggi, delle mie passioni ed emozioni; ho ricamato elementi che fanno parte della mia vita".

Proprio le mani di cristalli sono il dettaglio che impreziosisce l'abito di Giulia Salemi. L'esperta dei social ha puntato su un mini dress con gonna a palloncino e corpetto dallo scollo rettangolare e bretelline sottili. Fa parte della collezione Spring/Summer 2023 e lo ha abbinato a un paio di sandali gioiello col tacco.