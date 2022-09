Giulia Salemi in studio al GF Vip 2022, cosa farà l’influencer nel reality di Alfonso Signorini Giulia Salemi avrà un ruolo ben preciso nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, nonché ex gieffina, sarà in studio per commentare il flusso dei social durante la serata.

A cura di Ilaria Costabile

Il Grande Fratello Vip è ormai una grande famiglia, chi ha partecipato alle varie edizioni del reality – soprattutto quelle condotte da Alfonso Signorini – non è detto che non compaia anche in quelle successive. Ed ecco che, come anticipato da The Pipol Gossip, per il prossimo appuntamento con lo show di Canale 5 è previsto il ritorno di una delle protagoniste più amate degli anni passati, ovvero Giulia Salemi.

Cosa farà Giulia Salemi al GFVip 7

L'influencer che ha partecipato come concorrente nella quinta edizione del reality, in cui ha anche trovato l'amore con il suo Pierpaolo Pretelli, futuro conduttore del GF Vip Party insieme a Soleil Sorge, avrà un ruolo del tutto nuovo a partire dal 19 settembre, data di inizio dello show. Secondo quanto riportato dal portale di gossip e tv, infatti, l'ex gieffina avrà un compito particolare: presenzierà in studio dove si occuperà di evidenziare i trend della serata, raccontando in diretta cosa succede sui social. Si tratta di un vero e proprio esperimento che, però, darà ancora più lustro alla 28enne che sui social ha un seguito piuttosto importante e detta trend con l'hashtag #prelemi, e quindi si ritaglierà un piccolo spazio in una diretta che solitamente ha dei ritmi serratissimi, nonostante la durata più che lunga di ogni puntata.

Un anno di successi per Giulia Salemi

È stato senza dubbio un anno prolifico per Giulia Salemi che dopo il successo del seguitissimo GFVip Party in compagnia di Gaia Zorzi, è stata spedita a Sanremo 2022 come inviata e speaker radiofonica, per poi ritagliarsi nuovi spazi sul piccolo schermo oltre che sui social, suo mondo da sempre. Infine, poi, è stata scelta per accompagnare Niccolò Deviitiis nella conduzione del Giffoni Film Festival e, adesso, la troviamo sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ma quest'anno era stata invitata anche al Festival di Cannes. Insomma, tanto la sua bellezza, quanto la sua spontaneità sono state premiate con un anno ricco di successi.