Giulia Salemi a Cannes con l’abito prezioso: “Mi sento una principessa persiana” Giulia Salemi è tornata al Festival di Cannes. Ha sfilato sul red carpet con un elegante abito bustier, decorato con perle e cristalli.

Giulia Salemi in Pamella Roland

Continua al Festival di Cannes la parata di star e celebrities, provenienti dal mondo del cinema e non solo. Sabato 21 maggio è sbarcata in Francia anche Giulia Salemi. Se per l'arrivo ha scelto un look trendy, per la sera sul red carpet ha puntato su un look decisamente più glamour ed elegante. Per lei non è la prima volta alla kermesse. Nel 2019 aveva preso parte all'amfAR gala, l'annuale party benefico organizzato negli ultimi giorni del festival. In quell'occasione, però, era in compagnia dell'ex compagno Francesco Monte. Al momento invece l'influencer è felicemente fidanzata con Pierpaolo Petrelli: ha trovato l'amore nella casa del Grande Fratello Vip.

Il primo look griffato di Giulia Salemi a Cannes

Il primo look sfoggiato a Cannes da Giulia Salemi è griffato e di lusso. L'influencer ha scelto un completo in maglia firmato Chloe, composto da micro top a fascia senza bretelline e gonna lunga fino alle caviglie a vita leggermente alta, ma che lascia l'ombelico scoperto. Il due pezzi è firmato Chloe ed è di un vibrante color senape: la parte superiore costa 320 euro e quella inferiore 890 euro. L'ex gieffina ha completato il look con un altro accessorio da urlo: la minibag Fendi Cookie in pelle rosa chiaro e decorata cin chiusura FF. Sul sito ufficiale della Maison costa 1150 euro euro, ma è sold out.

Giulia Salemi in Chloe

Giulia Salemi come una principessa

In queste sera sul red carpet di Cannes si è visto di tutto, tra tocchi di glamour e tocchi di originalità. Charlotte Casiraghi ha incantato tutti con un abito blu notte che l'ha resa sicuramente una delle più chic della kermesse: un'eleganza innata, la sua. Lo stesso vale per Anne Hathaway, che invece ha stregato i presenti sfilando con un look angelico e romantico in total white. Contro i modelli tradizionali, Julia Roberts si è imposta in frac: un look mannish che ha ulteriormente esaltato la sua bellezza. Ha sfidato il dress code anche Marion Cotillard, che ha osato con gli shorts.

Giulia Salemi in Pamella Roland con anelli Salvini

Giulia Salemi ha puntato su qualcosa di molto femminile. Ha scelto un lungo abito a sirena di Pamella Roland: appartiene alla collezione Fall 2022. La gonna nera liscia è bilanciata da un bustier effetto rete color argento, che invece è riccamente decorato con perline e cristalli e lascia spalle e décolleté nudi. Capelli liscissimi sciolti sulle spalle per l'influencer, che come sempre ha puntato su un make-up con focus "felino" sugli occhi. Ha completato il look con pendenti e anelli Salvini: sono l'anello Magia e l'anello Precious in oro bianco e diamanti. "Questo look mi fa sentire una principessa persiana" ha commentato entusiasta su Instagram.