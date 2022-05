Anne Hathaway angelica e romantica: debutta a Cannes in bianco con fiocco sulla schiena Total white raffinato per Anne Hathaway sul red carpet del Festival di Cannes: l’attrice ha incantato tutti con classe ed eleganza.

Quest'anno i red carpet del Festival di Cannes si stanno riempiendo di abiti vaporosi e scintillanti. La kermesse è in corso da un paio di giorni e andrà avanti fino al gran finale di sabato 28 maggio. Come sempre, le celebrities stanno dando il meglio, sfilando con creazioni eleganti e preziose, con qualche azzardo originale tra nuvole di tulle e strati di balze. Alessandra Ambrosio, ad esempio, ha stupito con un top scultura fatto di pietre scintillanti. Jasmine Trinca (membro della giuria internazionale) contro ogni ‘regola' tradizionale ha scelto la giacca di pelle: un look rock tutt'altro che convenzionale. Julia Roberts invece ha optato per un outfit mannish minimal e chic. Nella giornata del 19 maggio, è giunta sul tappeto rosso anche Anne Hathaway, al suo debutto al Festival di Cannes.

La prima volta di Anne Hathaway a Cannes

L'attrice hollywoodiana ha preso parte alla proiezione di Armageddon Time, film di James Gray in concorso a Cannes che la vede protagonista. Nel cast anche Anthony Hopkins e Jeremy Strong. Per la 39enne era la prima volta alla kermesse. Ha illuminato il red carpet con un outfit total white, angelico e luminoso. Si tratta di una creazione personalizzata Armani Privé impreziosita da paillettes bianche.

La gonna lunga e aderente è impreziosita posteriormente da un romantico fiocco che si allunga in uno strascico. La parte superiore è a fascia, senza spalline, con un sottile taglio sotto al seno. Ha a completato il look con un paio di slingback color argento e preziosi gioielli Bvlgari.

Perché l'attrice ha scelto le paillettes bianche

Intervistata da People circa le scelte di stile del red carpet, l'attrice ha ammesso di aver accuratamente studiato il look da sfoggiare per una serata così importante. Si è lasciata ispirare dalle grandi attrici del suo cuore, puntando su qualcosa in cui sentirsi a proprio agio innanzitutto:

Non sbagli mai con un tocco scintillante. Non si sbaglia mai con qualcosa che sembra chic e glamour, ma che ti fa stare molto a tuo agio. E ho notato che molte delle mie attrici preferite hanno fatto esperienza diretta indossando il total white. Quindi è quello che ho fatto.

Anne Hathaway sfoggia al collo un gioiello preziosissimo

Impossibile non notare il gioiello scintillante che ha impreziosito il look di Anne Hathaway sul red carpet del Festival di Cannes. È la collana Mediterranean Reverie, uno splendido pezzo della nuova collezione di alta gioielleria Bvlgari Eden The Garden of Wonders. La pietra centrale è un abbagliante zaffiro blu reale dello Sri Lanka, da oltre 100 carati con taglio a cuscino.

La creazione della Maison è stata presentata in anteprima proprio indossata dall'attrice, una delle più eleganti di Hollywood, che sa passare con disinvoltura da outfit sbarazzini e giovani a look glamour e sensuali, ma mai eccessivi. Anne Hathaway ha scelto la semplicità che l'ha sempre contraddistinta: è una donna fine e di classe, che non ama eccedere e che riesce ad attirare l'attenzione sempre con eleganza.