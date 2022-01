Anne Hathaway come ne Il diavolo veste Prada: il nuovo look è con frangia e mini abito griffato Ricordate Andy de Il diavolo veste Prada? Anne Hathaway ha cambiato look e per farlo si è ispirata proprio all’iconico personaggio che ha interpretato nel film. Con la frangia e il mini abito griffato sembra essere uscita dall’ufficio di Miranda Priestly.

A cura di Valeria Paglionico

Il diavolo veste Prada è uno dei film più amati di tutti i tempi, soprattutto da coloro che hanno la passione per la moda e, nonostante siano passati più di 10 anni da quando è sbarcato al cinema per la prima volta, sono moltissimi quelli che lo rivedono con piacere quando viene ri-trasmesso in tv. I fan della mitica Andy saranno lieti di sapere che Anne Hathaway, l'attrice che l'ha interpretata, ha cambiato look ispirandosi proprio a quel suo "alter ego". Il risultato? Sembra essere uscita dall'iconico ufficio di Miranda Priestly.

Il look glamour di Anne Hathaway

Ricordate la trasformazione di Andy da giornalista dallo stile vecchio e retrò ad assistente super fashion? Il nuovo look di Anne Hathaway sembra ricordare proprio quelli sfoggiati sul set dell'iconico film. L'attrice sui social è apparsa in versione super glamour, con indosso un minidress di Valentino, un modello nero con dei fiori colorati ricamati all-over, il colletto Peter Pan bianco e una minigonna vertiginosa. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant velati e le scarpe must-have del momento, quelle con zeppa maxi e tacco quadrato.

Anne Hathaway in Valentino

Anne Hathaway ha tagliato i capelli

Al di là dell'outfit glamour in pieno stile Andy, c'è un ulteriore dettaglio nel look di Anne Hathaway che sembra essere uscito dal mitico film. L'attrice non solo ha cambiato acconciatura, optando per una coda di cavallo alta e sbarazzina, ha anche tagliato la frangia, portandola leggermente sfilata come ne Il diavolo veste Prada. In quanti si sono innamorati di lei proprio in questa versione? Guardando la Hathaway con la frangetta, si ha l'idea di tornare indietro nel tempo di almeno 10 anni: nonostante il passare del tempo è rimasta identica a quando ricopriva i panni di Andy.