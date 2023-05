Cannes al microscopio: i dettagli di stile che abbiamo amato sul red carpet del Festival I dettagli sono quelli che contano, le star lo sanno bene e a Cannes puntano su outfit inconsueti per catturare l’attenzione. Analizziamo i look delle star sul red carpet alla ricerca dei dettagli di stile più originali e significativi.

A cura di Marco Casola

Il red carpet di Cannes è il luogo dove star del cinema, socialite, influencer e celebrities del fashion system sfilano con abiti griffati e gioielli da mille e una notte. Niente è lasciato al caso quando si crea un look per un red carpet di tale importanza: dalle acconciature alle scarpe, dai gioielli agli accessori, tutto è scelto e studiato nei minimi dettagli dalle star che, con l'aiuto di hair stylist, designer di moda, esperti di immagine e make up artist, creano il quadro finale pensato per sfilare dinanzi ai fotografi sul tappeto rosso. Spesso questi "quadri di stile" dipinti sul corpo delle star sono fatti di piccoli ma significativi particolari che li rendono unici e indimenticabili.

Gli eventi del Festival di Cannes sono il luogo dove ci si sbizzarrisce con look originali e fuori dagli schemi, all'interno del quale convivono simboli e dettagli iconici capaci di creare un universo significante che cattura l'attenzione e ammalia il pubblico. Osservando al microscopio gli outfit scelti dalle celeb a Cannes è possibile scovare questi dettagli originali e affascinanti, ecco quelli che abbiamo amato in questa edizione della kermesse cinematografica.

Occhi puntati sul back(stage)

Siamo abituati a concentrarci sulla parte frontale di un look: scollature, decori e ricami sono solitamente cuciti e applicati sulla parte anteriore del vestito in questione. Quest'anno a Cannes è il "dietro" a diventare protagonista, il backstage conquista la scena grazie a scollature sulla schiena, zip lucenti, loghi e tasche ricamate sulla parte posteriore di jeans e pantaloni.

Alicia Vikander in Louis Vuitton

Sui red carpet o nei photo call giornalieri di Cannes i fotografi sono praticamente ovunque, circondano le star a 360 gradi, questo le celebrities lo sanno bene, per questo non lasciano nulla al caso e creano outfit che possano avere qualcosa di speciale anche sul retro.

Jennifer Lawrence in Dior

Via dunque con look da giorno composti con abiti intrecciati sulla schiena, come quello firmato Dior di Jennifer Lawrence, con midi dress dalle linee destrutturate, come il modello Louis Vuitton di Alicia Vikander, in cui la scollatura con zip, invece che sul davanti, è posizionata nella parte posteriore del vestito.

Le tasche del jeans Louis Vuitton di Julianne Moore

Intrecci dal sapore bondage posizionati sulla schiena, caratterizzano il modello Gucci di Emilia Schüle, mentre tasche con loghi incisi spuntano sui jeans couture di Louis Vuitton e Schiaparelli, indossati da Julianne Moore e Maya Hawke per i photo call mattutini.

Emilia Schüle in Gucci

Naomi Campbell sul red carpet di Cannes ha sfilato con indosso con un abito couture di Chanel che, a vederlo sul davanti, sembra un semplice vestito a sirena con scollo all'americana in total white, il vestito nasconde però uno dettaglio: un inserto posteriore con paillettes colorate che disegnano un motivo geometrico il quale richiama il collo dell'abito che assomiglia a un maxi collier.

Gioielli stellari

I gioielli sono ovviamente protagonisti a Cannes dove, la maggiori Maison specializzate in Alta Gioielleria fanno a gara per vestire i décolleté, i lobi e le dita delle celebrities dello spettacolo con collane e anelli dal valore immenso realizzati in diamanti e oro.

Salma Hayek con gioielli Gucci High Jewerly_

Quest'anno a colpire è il mood "stellare" scelto da diverse star che hanno illuminato i loro abiti con orecchini maxi e collier dalle linee futuristiche e spaziali. Il collier Gucci High Jewelry di Salma Hayek, ad esempio, sembra una pioggia di stelle disegnata con diamanti, mentre il maxi orecchino circolare di Irina Shayk ricorda la navicella spaziale di un celebre film di Kubrick.

Il maxi orecchino di Irina Shayk

Cappelli extra large e cappucci lucenti

Occhi puntati sul capo delle star, alcune delle quali hanno scelto di sfilare sul red carpet con in testa un maxi cappello, scelta sicuramente inconsueta per un evento serale ma che in alcuni casi è stata azzeccata. Basti pensare al meraviglioso look griffato Vivienne Westwood con maxi cappello di Cindy Bruna o all'outfit firmato Balmain di Emmanuelle Béart.

Il cappello maxi di Cindy Bruna

Alessandra Ambrosia incornicia il volto, e soprattutto esalta i suoi preziosi gioielli, con un luccicante abito aderente di Elie Saab caratterizzato da un morbido cappuccio realizzato nello stesso tessuto del vestito. La top model segue il trend degli abiti da sera "misteriosi" con cappuccio, che recentemente hanno spopolato comparendo sulle passerelle di grandi marchi del fashion, da Saint Laurent a Versace, da Alaia a Ferragamo.

Il cappuccio lucente di Alessandra Ambrosio

I fiocchi su abiti e capelli

La primavera è la stagione in cui i fiocchi sono un must, li abbiamo visti sulle passerelle Haute Couture nelle collezioni disegnate da Giambattista Valli o da Pierpaolo Piccioli, Direttore creativo di Valentino.

Rosie Huntington–Whiteley in Valentino Haute Couture

Ora ritroviamo il romantico decoro, in versione maxi o mini, sul red carpet di Cannes, indosso a top model e celeb come Rosie Huntington-Whiteley, la quale è apparsa con un long dress nero di Valentino Couture con maxi fiocco panna.

I capelli con fiocco di Leonie Hanne

C'è poi chi, come Leonie Hanne, i fiocchi se li è messi persino in testa. Ebbene sì, l'influencer ha sfilato a Cannes con un fiocco realizzato con capelli biondi e applicato sull'acconciatura. Il dettaglio applicato sulla chioma richiama i fiocchi ricoperti di paillettes rosa del suo abito, firmato Valentino Couture.

Colletti storti e cinghie bon ton

Le cinghie diventano bon ton, le cravatte femminili e i colletti sono asimmetrici e storti sul tappeto rosso di Cannes, dove le star scelgono look essenziali in cui è il singolo dettaglio originale a rendere unico l'outfit.

Il colletto cinghia del completo Chanel di Marion Cotillard

Il twin set dai colori pastello, firmato Chanel, di Marion Cotillard diventa speciale grazie a un colletto che sembra fuoriuscire dai bordi del capo in maglia per avvolgere il collo. Il bondage mood diventa dunque romantico grazie al dettaglio che ricorda un collare.

Il colletto "storto" del look Louis Vuitton di Julianne Moore

I volumi extra large, le forme scultoree e la destrutturazione dei capi classici da sempre caratterizzano lo stile di Nicolas Ghesquière, Direttore Artistico di Louis Vuitton. Lo stilista disegna per Julianne Moore un completo daily dalle linee basic, reso unico e chic dal dettaglio del colletto tondo "storto" e asimmetrico.

La cravatta Valentino di Clotilde Courau

Valentino ruba le cravatte al guardaroba maschile e le rende protagoniste dei look femminili nella collezione Autunno/Inverno 23-24. Clotilde Courau segue il trend e a Cannes sfila con una camicia bianca dai polsini enormi sulla quale spicca la cravatta total black decorata dal logo di Valentino.

I tacchi cangianti e le monetine nei mocassini

Le scarpe sono ovviamente un dettaglio fondamentale per ogni look da red carpet. In molti casi sono nascoste dai lunghi abiti da sera, per questo le celeb non perdono occasione per far svolazzare gonne e pantaloni in modo da mostrare preziosi sandali gioiello e pump dal tacco chilometrico.

I tacchi unicorno degli stivaletti Chanel indossati da Marion Cotillard

C'è chi però, soprattutto per i look daily, sceglie completi corti o mini, rendendo palesi e protagoniste le scarpe. Non tutti poi sfilano con tacchi a spillo e décolleté luccicanti: Marion Cotillard, ad esempio, per il suo arrivo alla Croisette ha completato l'outfit casual di Chanel con originali stivaletti bianchi dal tacco cangiate in stile unicorno.

I mocassini Miu Miu di Charlotte Le Bon

Addio a pump e stivali per Charlotte Le Bon, la quale sceglie la comodità di chicchissimi mocassini in cuoio stressed con monetina dorata, un classico firmato Miu Miu. Essenziali eppure così perfetti.

Polsini logo e guanti second skin

Il logo c'è ma non si vede, lo dimostra il look di Julia Ducournau, che per il suo daily look sceglie una semplicissima camicia bianca con gemelli logati Prada.

Il polsino logato Prada di Julia Ducournau

Lily-Rose Depp sul red carpet di Cannes appare con un mini dress di Chanel, a rendere unico il look gli accessori, tra cui un paio di lunghissimi opera gloves in seta nera trasparente, sul quale si intravede un mini logo Chanel cucito all'altezza del bicipite.

I guanti Chanel di Lily–Rose Depp

Surrealismo sul red carpet

Dettagli dorati e abiti scultorei, che sembrano usciti da un quadro surrealista di Magritte o Dalì, sfilano indosso ad attrici e modelle come Maya Hawke ed Elsa Hosk.

I bottoni a forma di orecchio del completo Schiaparelli di Maya Hawke

Maya Hawke, attrice e figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke è arrivata a Cannes con indosso un completo total denim della linea pret a porter di Schiaparelli. La giacca-camicia aderente, con maniche bombate, e il pantalone a vita altissima sono decorati con particolari bottoni dorati con su incise mani, occhi e altre parti del corpo umano.

Un dettaglio del look Schiaparelli

Si tratta dei simboli "surreali" tanto cari alla poetica dello stilista Daniel Roseberry, Direttore Artistico di Schiaparelli, che ha rilanciato la storica Maison di Moda riprendendo e rivisitando gli iconici abiti surrealisti di Elsa Schiaparelli, la quale amava destrutturare l'immaginario moda con decori e inserti inconsueti, magari a forma di mano o di aragosta.

L’abito che esce dall’abito firmato Viktor&Rolf di Elsa Hosk

Che dire poi del meraviglioso abito con cui ha calcato il red carpet la modella Elsa Hosk. Si tratta di un modello Couture di Viktor e Rolf, il quale riprende le linee di un romantico e classico abito strapeless in tulle celeste, con bustier a cuore e fiocchi sul corpetto. La particolarità di queso vestito è però nel corpetto che sembra sdoppiarsi: l'abito sembra staccarsi dal corpo rivelando quello che c'è sotto. Da sempre gli stilisti Viktor&Rolf giocano con i vestiti creando collezioni inconsuete e provocatorie, in cui lo studio delle forme è senza dubbio fondamentale e si mescola con citazioni artistiche e slogan politici, il tutto condito con dettagli couture, linee destrutturate e tessuti preziosi.

L’abito Viktor&Rolf

Spesso per innamorarsi di qualcosa bisogna scoprire l'elemento nascosto che non si palesa all'occhio in maniera chiara e manifesta. Spesso per apprezzare davvero qualcosa bisogna usare il microscopio. Spesso l'occhio deve sforzarsi per scoprire quel particolare meno didascalico, così piccolo eppure così significante capace di conquistarci. Spesso la bellezza sta nei dettagli, lo dimostrano gli abiti couture e gli accessori delle star a Cannes.