Naomi Campbell a Cannes non cambia solo l’abito: sfila con frangetta e nuovo hair look Il giorno prima capelli mossi senza frangia, il giorno dopo capelli lisci con la frangia: Naomi sul red carpet ha stupito con un nuovo hair look.

A cura di Giusy Dente

Naomi Campbell con la frangia

Firebrand racconta la storia di Catherine Parr, regina consorte e sesta moglie di Enrico VIII d'Inghilterra. Il film è stato presentato a Cannes in presenza del cast al completo, guidato dal regista brasiliano Karim Ainouz. I protagonisti Jude Law e Alicia Vikander hanno sfilato sulla Croisette: l'attrice era accompagnata dal marito Michael Fassbender. Ha preso parte alla proiezione anche Naomi Campbell: la diva è presenza fissa alla kermesse e non manca mai di togliere il fiato con la sua falcata.

Il nuovo hair look di Naomi Campbell sul red carpet

Il primo red carpet di Naomi Campbell a Cannes 2023 è stato in occasione della cerimonia di apertura della kermesse, dove ha abbagliato i presenti con un abito scintillante interamente ricoperto di paillettes argentate. Con lo stesso look ha preso parte alla premiere di Jeanne du Barry, il film che ha aperto il Festival.

Naomi Campbell senza frangia a Cannes

Poi per la modella è stata la volta della premiere di Killers Of The Flower Moon: ha sfilato con un abito cut out con maxi strascico. Per la terza apparizione ha completamente cambiato stile, stupendo anche con una nuova acconciatura. Se nel primo caso, infatti, ha optato per una chioma mossa e nel secondo per i capelli lisci, nella terza serata ha aggiunto un tocco nuovo: la frangetta.

Naomi Campbell in Chanel Haute Couture, gioielli Chopard

Il look della modella

Naomi Campbell per l'occasione ha scelto un abito candido con spacco frontale di Chanel Haute Couture proveniente dalla collezione Autunno 2022. Una fascia rossa copre la schiena, dove trova spazio anche un maxi fiocco che scivola fino al pavimento, aggiungendosi allo strascico. Lo stesso elemento decorativo colorato è posizionato anche come girocollo.

Naomi Campbell indossa gioielli Chopard

La modella ha completato il look con scarpe Chanel black&white e pochette scura, senza dimenticare gli immancabili occhiali da sole scuri. Ha reso il look prezioso aggiungendo gioielli Chopard: impossibile non notare l'enorme anello con zaffiro giallo centrale di oltre 127 carati incastonato in oro giallo e circondato da diamanti taglio brillante. Una vera diva del red carpet.