Il mistero della seduzione: gli abiti più desiderati della primavera 2023 hanno il cappuccio Ricco di storia e di simboli, l’abito con il cappuccio conquista le tendenze di stagione e le star. Da Versace a Schiaparelli, i modelli più belli visti in passerella.

A cura di Beatrice Manca

Versace

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un po' Cappuccetto Rosso, un po' creature della notte. Un po' fate e un po' streghe. La moda della Primavera/Estate 2023 aggiunge un pizzico di magia e mistero al guardaroba: l'abito must della stagione è il vestito con cappuccio, o hooded dress. Un capo d'impatto, che ci riporta subito con la memoria agli anni Ottanta o ci fa viaggiare altrove, in lande fantastiche dove sentirsi principesse in fuga, briganti o ninfe dei boschi. Da Versace a Schiaparelli, da Ferragamo a Saint Laurent, la tendenza dalle passerelle conquista i red carpet e ci fa sentire subito dive per una notte.

La tendenza abiti cappuccio per la primavera 2023

La tendenza degli abiti con il cappuccio arriva dritta dagli anni Ottanta: come dimenticare una statuaria Grace Jones fasciata in un abito con cappuccio di Azzedine Alaïa? Quasi quarant'anni dopo, Alaïa ripropone gli hooded dress in passerella con nuove linee ma con lo stesso spirito, sensuale e grintoso. Schiaparelli lo propone in versione porpora, come un peplo o un mantello in cui rifugiarsi.

Schiaparelli

Saint Laurent ne ha fatto un pilastro della collezione Primavera/Estate 2023, proponendo modelli intrecciati da indossare con lunghi trench in pelle dalle spalle strutturate e occhiali da sole, anticipando il revival anni Ottanta dell'ultima sfilata. Tutti i modelli proposti in passerella puntano sulla sensualità: modelli lunghi, scivolati, esaltati da tagli cut out. Versace punta sul total black, Alberta Ferretti su tinte brillanti come l'arancio ruggine.

Leggi anche Le Mary Jane sono il must della Primavera/Estate 2023

Alberta Ferretti

L'hooded dress conquista le star

La tendenza è ormai esplosa ed è solo questione di tempo che deflagri anche sui social. Pioniera è stata Kate Moss, con un abito trasparente Saint Laurent, seguita a ruota da Jenna Ortega alle sfilate di Parigi. La tendenza ha conquistato anche Beyoncé e Bella Hadid, ma l'hooded dress è entrato nell'immaginario collettivo con il video di Flowers, in cui Miley Cyrus indossa un ‘vestito della vendetta' dorato. Neanche a dirlo, bardata con cappuccio e occhiali.

Saint Laurent

Se questo abito piace così tanto alle star è perché divismo nella sua forma più pura: il capo coperto è un simbolo ricco di fascino e contraddizioni, che la moda reinventa rendendolo malizioso. Non più simbolo di sottomissione ma empowerment: questi abiti coprono il capo ma esaltano il corpo. Facendoci sognare.