Miley Cyrus come Lady Diana: nel video di Flowers indossa il revenge dress Cosa accomuna Miley Cyrus e Lady Diana? Si sono prese entrambe la rivincita sugli ex mariti con dei revenge dress: ecco cosa ha indossato la popstar nel video del nuovo singolo Flowers.

A cura di Valeria Paglionico

Miley Cyrus è tornata e, dopo aver annunciato l'uscita di un album inedito intitolato Endless Summer Vacation (con tanto di look dark con body e occhiali da diva), ha lanciato anche un nuovo singolo. Si intitola Flowers e racconta della sua rinascita dopo il divorzio da Liam Hemsworth. Piuttosto che nascondere il dolore provato a causa della rottura, la cantante lo ha "messo in piazza", celebrando il lungo e difficile processo di guarigione che ha affrontato negli ultimi anni. La cosa che in pochi sanno è che anche gli outfit scelti per il video sono stati tutt'altro che casuali, tanto che in molti hanno parlato di un presunto "abito della vendetta".

Chi ha firmato i look di Miley Cyrus nel video di Flowers

Flowers è stato lanciato il 13 gennaio, ovvero nel giorno del compleanno di Liam Hemsworth, e in poco tempo è diventato un successo internazionale. Cosa ha indossato Miley Cyrus nel video? Si è affidata allo stylist Bradley Kenneth, che per lei ha scelto un abito vintage di Yves Saint Laurent della collezione Autunno/Inverno 1991, per la precisione un modello in stile odalisca in lamé dorato con un maxi cut-out sul busto e un morbido cappuccio. Nel momento in cui si spoglia, rivela un completino di lingerie in pizzo nero firmato La Perla con reggiseno a balconcino e slip coordinati. L'ultimo outfit è ancora total black ma in stile mannish: un tuxedo Saint Laurent portato senza reggiseno e con il blazer aperto.

Miley Cyrus in La Perla

Cosa accomuna Miley Cyrus e Lady Diana

Nel video di Flowers Miley Cyrus ha raccontato la sua evoluzione attraverso gli abiti: inizialmente brilla in total gold, così da "sbattere in faccia" la propria luminosità a chi ha provato a oscurarla. Subito dopo punta sul nero, proprio come ha fatto Lady Diana con i suoi revenge look sfoggiati dopo la separazione da Carlo. Il messaggio che ha voluto inviare è lo stesso della compianta Duchessa: affermare la propria bellezza, vendicandosi di chi non l'ha saputa apprezzare e lasciandosi alle spalle tutte le romanticherie "patinate" legate alla precedente relazione. In quanti avevano notato questo punto in comune tra la principessa e la popstar?