Il ritorno di Miley Cyrus: body nero e gambe nude per lanciare il nuovo album Endless Summer Vacation Miley Cyrus è tornata: il prossimo marzo lancerà un nuovo album intitolato Endless Summer Vacation. Come sarà la copertina? È stata lei stessa a rivelarla sui social, mostrandosi in versione dark con body e gambe nude.

A cura di Valeria Paglionico

Miley Cyrus è tornata e lo ha annunciato sui social. A due anni dal successo di Plastic Hearts, ha lanciato una curatissima campagna di marketing per preannunciare l'uscita di un nuovo album. Si chiama Endless Summer Vacation, è l'ottavo della sua carriera e sarà sul mercato a partire dal prossimo venerdì 10 marzo. Ad anticiparlo sarà il singolo Flowers, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica da venerdì 13 gennaio. L'avevamo lasciata sul palco con Paris Hilton in total pink e oggi la ritroviamo in una versione super glamour nel post che ha anticipato la presentazione della hit: ecco cosa ha indossato per il gran ritorno nelle classifiche internazionali.

Miley Cyrus posa senza effetti speciali

Come era stato preannunciato durante lo speciale live della NBC, Miley Cyrus sta per lanciare il suo nuovo singolo Flowers che anticipa l'uscita di un album inedito. Al suo interno la cantante si mostrerà ancora più forte e sicura di sé, a prova del fatto che negli ultimi anni si è concentrata sul suo benessere fisico e mentale. La foto condivisa nelle ultime ore sui social ne è l'ennesima dimostrazione: la popstar posa sospesa in aria aggrappata a una semplice catena in versione dark lady. Lo scatto sarà la copertina dell'album, è stato realizzato da Brianna Capozzi, fotografa a cui la cantante ha chiesto di non usare alcun effetto speciale.

Il look dark di Miley Cyrus

Cosa ha indossato Miley per il gran ritorno? Ha puntato tutto sul total black ma non ha rinunciato alla sensualità. Ha infatti fasciato le forme con un body in lycra lucido, un modello sgambatissimo con un taglio cut-out sul fianco e la scollatura incrociata. Sempre in nero, anche gli occhiali da sole in pieno stile diva e le sling-back con un vertiginoso tacco a spillo. Capelli sciolti e ondulati, rossetto rosso fuoco ed espressione provocante: la Cyrus è prontissima per tornare a spopolare con la sua musica e con il suo fascino. In quanti non vedono l'ora di ammirarla nel video di Flowers?