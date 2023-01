Paris Hilton canta con Miley Cyrus: a Capodanno ricrea l’iconico look del 2002 Durante lo show di Capodanno della NBC, Miley Cyrus ha cantato con Paris Hilton la hit del 2006 Stars Are Blind. L’ereditiera ha ricreato uno dei suoi look più famosi.

A cura di Giusy Dente

Il Capodanno in musica della NBC è stato ricco di sorprese. Lo show con Miley Cyrus protagonista si è arricchito della presenza di tantissime star, salite sul palco per festeggiare l'anno nuovo con le loro canzoni. Ma nessuno si aspettava il trio che ha mandato in tilt il pubblico del Miley's New Year's Eve Party. L'evento ha visto l'esibizione inedita di Paris Hilton, Sia e Miley Cyrus sulle note di una hit del passato, presentata in una nuova versione.

La sorpresa musicale di Paris Hilton

L'anno nuovo di Paris Hilton è iniziato con un regalo ai suoi fan, accompagnato dall'annuncio di tante altre sorprese in arrivo. L'ereditiera a inizio settimana ha rilasciato una versione aggiornata di "Stars Are Blind", famosa hit del 2006 che ha segnato il suo debutto nel mondo della musica e che ha scalato del classifiche di tutto il mondo. Sembra che nel 2023 abbia in programma diversi progetti musicali e ha cominciato alla grande, con un'esibizione che nessuno si aspettava.

La cantante è salita sul palco del Miley's New Year's Eve Party: ha raggiunto Miley Cyrus e Sia, intonando con loro proprio quel brano di 17 anni fa, ma in una nuova versione. Su Instagram ha commentato: "Questa canzone ha sempre significato così tanto per me, mi è sembrato giusto chiudere il 2022 con una versione aggiornata. E vedere la mia faccia illuminare Times Square è così speciale. Grazie a tutti coloro che hanno sempre sostenuto la mia carriera musicale”.

I look pink delle star

L'esibizione di Miley Cyrus e Paris Hilton si è colorata di rosa. L'ereditiera ha puntato tutto sull'effetto sparkling: mini dress tempestato di glitter con spacchi laterali e morbida scollatura a V, décolleté scintillanti, un vistoso collier silver. Rosa anche per la collega, con un abito asimmetrico leggermente arricciato, con ampia scollatura. Decisamente più colorato il look di Sia, con maxi fiocco rosso sulla testa. Ma l'abito di Paris Hilton nasconde un segreto che ai fan di vecchia data non è sfuggito.

Paris Hilton ricrea l'iconico look

Non è affatto sfuggito un dettaglio, del look di Paris Hilton. Il mini abito scintillante è infatti una rivisitazione di uno dei suoi look più copiati e iconici: l'outfit del grandioso party del 21esimo compleanno, nel 2022. Era il vestito a cui si è ispirata anche Kendall Jenner, per la festa con cui ha celebrato i 21 anni e che è stato in questi anni ricreato da tantissime altre star. L'abito era color argento, tempestato di glitter, con schiena nuda e la stessa scollatura, abbinato a un vistoso choker. Insomma, la cantante non è tornata indietro nel tempo solo musicalmente, riproponendo la sua hit di 17 anni fa: lo ha fatto anche col look.