Kaia Gerber "ruba" il vestito alla madre Cindy Crawford: la figlia ricrea il look del red carpet con Richard Gere Kaia Gerber e Cindy Crawford sono due delle modelle più richieste al mondo: l'ultima, icona anni Novanta, calca spesso i red carpet insieme alla figlia, amatissima da tante Maison. Per il suo debutto sul grande schermo, la ventenne ha voluto omaggiare la mamma "rubandole" uno dei suoi abiti più famosi.

A cura di Arianna Colzi

Cindy Crawford con Richard Gere e Kaia Gerber

Avere come riferimento di stile Cindy Crawford è piuttosto comune dato che si tratta di una delle top model più famose di sempre. Averla come riferimento, poi, è ancora più naturale se sei Kaia Gerber e Cindy Crawford è tua madre. Per il suo debutto sul grande schermo, in occasione della première al Toronto Film Festival di Shell, film in cui la giovane modella recita al fianco di Kate Hudson ed Elizabeth Moss, la ventenne ha ricreato uno dei look più celebri di sempre della mamma. Un omaggio alla storia di Crawford ma anche un look scelto come portafortuna, per un red carpet che non è come gli altri.

Kaia Gerber indossa l'abito bianco di Cindy Crawford trent'anni dopo

Per il red carpet di uno dei festival internazionali più importanti – il Tiff di Toronto -, Kaia Gerber prende ispirazione dal guardaroba storico della madre Cindy Crawford. Era il 1993, Richard Gere e Cindy Crawford sono sposati da due anni e sono una delle coppie più attese agli Oscar di trentuno anni fa. Per quel red carpet così speciale Cindye Crawford sfoggia un abito bianco firmato Hervé Leger: si tratta di un modello midi con scollo a cuore a righe che è stato ricreato custom made per Kaia Gerber, 30 anni dopo.

Cindy Crawford con Richard Gere agli Oscar 1993

Un omaggio curato con la stylist Molly Dickson e voluto fortemente dalla top model ventenne. Anche lo styling dei capelli, voluminosi e lunghi, ricorda i capelli cotonati in pieno stile anni Ottanta-inizio Novanta che aveva Cindy Crawford sul red carpet degli Oscar. Anche le scarpe sono lo stesso modello indossato dalla madre quella sera: si tratta delle Ixia, un paio di décolléte a punta total white firmate Jimmy Choo. Un look interamente bianco che brilla illuminato da una parure di gioielli vintage che fanno parte della collezione della madre: come lei, la giovane modella ha scelto un collier di diamanti e dei piccoli pendenti che mettevano in risalto la lunga chioma castana.

Kaia Gerber in Hervé Leger