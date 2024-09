Cindy Crawford fa gli auguri alla figlia Kaia Gerber: le dolci foto ricordo per il compleanno

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Kaia Gerber ha compiuto 23 anni. La top model, figlia della super modella statunitense Cindy Crawford, ha ricevuto gli auguri di tante colleghe. Da Karlie Kloss a Paris Hilton, sono in molti i colleghi che hanno festeggiato il compleanno della giovane modella, ormai protagonista delle collezioni e delle sfilate dei grandi brand. Per celebrare il grande giorno della 23enne, non sono mancare anche gli auguri della madre che ha dedicato alla figlia delle dolci parole accanto ad alcune foto che le ritraggono insieme.

La dedica di Cindy Crawford a Kaia Gerber per il compleanno

Che mamma e figlia siano pressoché uguali non è un mistero e lo dimostrano anche le foto scelte da mamma Cindy Crawford per gli auguri alla figlia. L'ex top model ha condiviso una foto che la ritrae con in braccio la figlia circa vent'anni fa: Kaia Gerber è piccolissima eppure la somiglianza con la madre è già evidente. La seconda foto condivisa, invece, è di poche settimane fa quando le due hanno preso parte alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il duo di top model ha partecipato a un evento organizzato dal brand Omega, di cui sono entrambe ambassador, sfoggiando entrambe look total black coordinati che le ha fatte apparire ancora più l'una l'erede dell'altra.

Spesso le due vestono coordinate sul tappeto rosso, accentuando come Kaia Gerber stia seguendo le orme della madre, la quale non perde occasione per dichiarare quanto sia fiera della figlia. Entrambe continuano a presenziare agli eventi del mondo della moda che ormai anche per Gerber non sono più una novità ma parte del suo lavoro di modella. "Buon 23esimo compleanno @kaiagerber! Il tempo vola davvero! Sono così orgogliosa di te e del modo in cui affronti la vita. Ammiro la tua compassione, la curiosità, la grinta e il coraggio! Ti voglio tanto tanto bene!", questa la dedica emozionata della madre alla figlia.