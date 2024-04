video suggerito

Carys Douglas è la mini-me di Catherine Zeta Jones: compie 21 anni e ruba l’abito iconico della mamma Carys Douglas ha compiuto 21 anni nel weekend ma solo nelle ultime ore ha condiviso le foto del party. È apparsa meravigliosa in un abito di raso e pizzo ma la cosa che in pochi sanno è che si tratta di un look iconico “rubato” dall’armadio della mamma Catherine Zeta Jones. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi non ha mai fatto "razzie" nell'armadio della propria madre per rendere la propria immagine unica e glamour? Le star non fanno eccezione, basti pensare al fatto che sono moltissime le figlie famose che, una volta cresciute, si ritrovano a "rubare" gli abiti dalla mamma per le occasioni speciali. È proprio quanto fatto da Carys Douglas, la secondogenita di Catherine Zeta Jones e Michael Douglas. Ha compiuto 21 anni lo scorso 20 aprile e per l'occasione ha organizzato un maxi party casalingo con amici e persone care. In quanti hanno notato il suo abito rosa con inserti di pizzo? In pochi ricordano che si tratta di un pezzo "già visto".

Il look di Carys Douglas per i 21 anni

"Il miglior 21esimo che potessi chiedere", queste sono state le parole usate da Carys Douglas sui social per accompagnare le foto della sua festa di compleanno. Ha celebrato il gran giorno con una cena intima in compagnia degli amici più cari: ha brindato, ha ricevuto bouquet di fiori freschi e ha spento le candeline a luci spente, esprimendo il desiderio poco prima di mangiare la deliziosa torta.

Il compleanno di Carys Douglas

Naturalmente non ha rinunciato al glamour, anzi, ha messo in risalto il suo animo fashion con un abito a tubino in raso rosa, un modello fasciante con la gonna al ginocchio, le spalline sottili e degli inserti di pizzo bianco arricchiti da ricami floreali scintillanti su reggiseno e fianchi.

Leggi anche Aurora Ramazzotti e il trend mini me: mamma e figlio con lo stesso cappello

Il look da compleanno di Carys Douglas

L'abito iconico "rubato" a mamma Catherine Zeta Jones

I fashion addicted appassionati di look iconici avranno sicuramente riconosciuto l'abito fin dal primo sguardo: si tratta infatti di un capo "rubato" dall'armadio di mamma Catherine Zera Jones. Il leggendario slip dress in raso e pizzo è firmato Emanuel Ungaro e l'attrice lo indossò per la prima volta 25 anni fa sul red carpet degli MTV Movie Awards del 1999 (abbinandolo a una Baguette di Fendi).

Catherine Zeta Jones in Emanuel Ungaro

All'epoca la diva era tra gli astri nascenti di Hollywood, riusciva a incantare tutti con la sua bellezza magnetica e veniva considerata un'indiscussa icona di stile. Sebbene ad oggi le cose non siano cambiate, pare proprio che la figlia voglia seguire le sue orme, prendendo ispirazione da lei anche in fatto di stile. Mamma e figlia con lo stesso abito non sono forse ugualmente meravigliose?