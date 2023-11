Cindy Crawford e Kaia Gerber sul red carpet vestono coordinate: mamma e figlia sembrano gemelle Cindy Crawford e Kaia Gerber sono state tra gli ospiti speciali di Planet Omega Reception, un evento di Alta Moda che si è tenuto di recente a New York. Mamma e figlia hanno puntato su dei look dark coordinati, mettendo in risalto l’incredibile somiglianza che da sempre le contraddistingue.

A cura di Valeria Paglionico

I "figli di" stanno letteralmente conquistando il mondo dello spettacolo e della moda, dando prova di voler seguire a tutti i costi le orme dei genitori famosi. Certo, il cognome noto li ha aiutati a farsi conoscere fin da piccolissimi ma crescendo hanno dovuto dimostrare di avere doti che vanno ben oltre la semplice eredità di famiglia. È il caso di Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford, ormai diventata uno dei volti più richiesti del fashion system. Nonostante siano spesse costrette a rimanere a distanza per motivi lavorativi, spesso mamma e figlia partecipano a degli eventi di gala fianco a fianco. È proprio quanto successo nelle ultime ore a New York, dove hanno incantato tutti con la loro bellezza, apparendo meravigliose in coordinato come vere e proprie gemelle.

Il look dark di Cindy Crawford

Cindy Crawford e Kaia Gerber sono state tra gli ospiti speciali del Planet Omega Reception, un evento di Alta Moda che si è tenuto di recente a New York. Sarà perché era da tempo che non sfilavano insieme o perché semplicemente hanno voluto puntare entrambe sull'eleganza senza tempo, ma la cosa certa è che si sono vestite entrambe di nero. La mamma top model ha puntato su un raffinato abito midi con gonna a campana sotto al ginocchio, scollo a V e maniche a palloncino, il tutto abbinato a maxi stivali di pelle nera e clutch bag in tinta. Naturalmente non è mancato l'orologio Omega, brand di cui è ambassador da anni, che ha aggiunto un ulteriore tocco sofisticato all'outfit.

Kaia Gerber e Cindy Crawford in coordinato

Il minidress dark di Kaia Gerber

Kaia Gerber è apparsa un tantino più sbarazzina di mamma Cindy ma sempre super glamour in total black. Seguita dallo stylist Danielle Goldberg, si è affidata alla Maison Alaïa, sfoggiando un look sensuale ma allo stesso tempo "castigato". Il body è aderente, a collo alto e con le maniche lunghe, mentre la gonna è plissettata e cortissima, così da mettere in risalto le gambe lunghe e snelle. Collant velati, tacchi a spillo di Gianvito Rossi e un raccolto dall'effetto messy: la modella ha ereditato fascino, bellezza ed eleganza dalla mamma. Quando le due si trovano fianco a fianco, non potrebbero tranquillamente essere scambiate per gemelle?