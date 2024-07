video suggerito

Cindy Crawford e Kaia Gerber in total black a Parigi: madre e figlia sembrano sorelle

A cura di Giusy Dente

Kaia Gerber e Cindy Crawford

Erano circa 600 mila le persone posizionate lungo la Senna, che hanno avuto l'onore di essere presenti dal vivo alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi. La parata "bagnata", con la pioggia che ha rovinato un po' i piani, ha regalato comunque tante emozioni (con tanto di esibizione di Celine Dion): è stato l'avvio ufficiale dei Giochi, che andranno avanti fino a domenica 11 agosto. Per l'attesissimo evento sono giunte nella capitale francese diverse celebrity, che si sono godute lo spettacolo: Alberto e Charlene di Monaco, Ariana Grande, Pharrell Williams, John Legend e sua moglie Chrissy Teigen, Kelly Clarkson, Vincent Cassel e Narah Baptista. Sono volate a Parigi anche Cindy Crawford, top model simbolo degli anni Novanta e sua figlia, la modella Kaia Gerber.

Il look coordinato madre-figlia

Madre e figlia si sono godute l'emozionante parata e hanno prolungato la loro permanenza a Parigi anche per un altro evento mondano. Hanno infatti preso parte alla serata di apertura dell'OMEGA House Paris 2024, una lussuosa sede del brand svizzero pensata proprio per le Olimpiadi, dove accogliere ospiti e organizzare eventi. Situato presso l'Hôtel de Poulpry (a pochi passi dal Musée d'Orsay), l'OMEGA House Paris celebra il ruolo del marchio, storico cronometrista ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Kaia Gerber in Gucci

Dal 1932, ha rivestito questo ruolo per ben 30 volte (incluso Parigi 2024). Non a caso, è stata allestita in Reception una cronologia completa della storia del marchio e di quella dei Giochi, a partire dal 1932. Non è la prima volta che il brand allestisce una sede di questo tipo: erano state aperte delle OMEGA House anche in occasione di Londra 2012 e Rio de Janeiro nel 2016.

Kaia Gerber e Cindy Crawford

La serata d'inaugurazione ha aperto le porte della House a tanti amici del brand. Erano presenti anche Cindy Crawford e Kaia Gerber, che sono due brand ambassador. Madre e figlia hanno puntato sull'intramontabile eleganza del total black. Outfit firmato Gucci per la 22enne, un mini dress abbinato a slingback basse a punta, in pelle verniciata color porpora: è il modello Signoria del marchio, con cinturino gioiello e costano 950 euro. Abito sottoveste midi con scollatura morbida per Cindy Crawford, abbinato a sandali e pochette rosso fuoco. Le due si somigliano come due gocce d'acqua!