Jennifer Lawrence a Cannes 2023 dice no ai tacchi: perché sul red carpet ha sfilato in infradito Jennifer Lawrence è tornata al Festival di Cannes, ieri ha partecipato alla prima del film Anatomie D’une Chute (Anatomy Of A Fall). Ha curato il suo look nei minimi dettagli ma ha stravolto le tradizionali regole di dress code dicendo no ai tacchi a spillo.

A cura di Valeria Paglionico

La 76esima edizione del Festival di Cannes è entrata nel vivo e ogni sera il red carpet viene letteralmente invaso dalle star. Ieri, ad esempio, oltre alla prima di Firebrand (a cui ha partecipato una meravigliosa Irina Shayk con gli addominali scolpiti in mostra), è stato presentato anche il film Anatomie D'une Chute (Anatomy Of A Fall). A infiammare l'evento è stata Jennifer Lawrence che, dopo aver lanciato nel pomeriggio Bread and Roses, il suo primo documentario come produttrice, è tornata alla Croisette ma per sfilare sul tappeto rosso. In quanti hanno notato che ha rivoluzionato le regole di dress code con le sue scarpe?

Chi ha firmato il look rosso di Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence è una diva di fama internazionale e non sorprende che riesca ad attirare tutti i riflettori su di lei ogni volta che appare su un red carpet. Ieri sera è tornata al Festival di Cannes, si tratta della sua prima volta alla Croisette dopo essere diventata mamma e per l'occasione non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli. Ha puntato sul rosso fuoco con un lungo ed elegante abito Haute Couture firmato Dior, Maison con cui da anni condivide un legame speciale. Si tratta di un modello principesco con la gonna a ruota, le spalline sottili e delle ruches sulla scollatura, il tutto abbinato a una stola coordinata che ha dato vita a un effetto strascico.

Jennifer Lawrence in Dior Haute Couture

Jennifer Lawrence contro il dress code a Cannes 2023

Jennifer Lawrence non ha rinunciato a un tocco scintillante con un delicato collier di diamanti sempre Dior ma la cosa particolare è che ha detto no ai vertiginosi tacchi a spillo, solitamente un vero e proprio must su red carpet tanto ambiti. La diva ha preferito delle più comode infradito di gomma in total black (anche se per la maggior parte del tempo sono rimaste coperte dalla gonna). Il motivo per cui le ha indossate? Per evitare "incidenti" come quello del 2013, quando agli Oscar inciampò sulla scalinata del Dolby Theatre mentre andava a ritirare il premio Oscar. Capelli biondi lasciati sciolti e fluenti, un tocco di rossetto rosso lucido e linea di eye-liner che ha esaltato gli occhi azzurri: Jennifer ha dato prova di non avere rivali in fatto di bellezza e di stile, anche quando non rispetta le regole di dress code.