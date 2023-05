Beatrice Borromeo vestita d’oro, Charlotte Casiraghi di pizzo: i look per il party a Cannes Addio abiti lunghi e bon ton: a Cap D’Antibes Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo sfoggiano uno stile più glamour e audace tra frange e trasparenze.

A cura di Beatrice Manca

Le royal monegasche sono una presenza fissa al Festival di Cannes. Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi hanno ‘aperto' la kermesse sfilando insieme sul tappeto rosso inaugurale e poi hanno partecipato con i rispettivi mariti all'esclusivo party all'Hotel du Cap-Eden-Roc, dove hanno alzato l'asticella dello stile con frange e trasparenze, mostrando uno stile più glamour e rilassato.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam insieme al party

Charlotte Casiraghi e il marito Dimitri Rassam qualche giorno fa avevano percorso insieme il tappeto rosso di Cannes per la prima del film Killers Of The Flower Moon. Poi la coppia monegasca ha partecipato al party esclusivo a Cap D'Antibes con look più rilassati: niente abiti da sera e smoking. Dimitri Rossam ha optato per un completo beige con camicia azzurra senza cravatta, mentre Charlotte Casiraghi ha sfoggiato un outfit Chanel con maglia e pantaloni neri semitrasparente. Il look vedo-non-vedo era completato da una borsa Chanel a tracolla, rossetto rosso e capelli regali: regale sì, ma molto cool.

Charlotte Casiraghi in Chanel, Beatrice Borromeo in Dior Haute Couture

L'abito con le frange di Beatrice Borromeo

Al party erano presenti anche Pierre Casiraghi, con completo nero e camicia bianca sbottonata, e la moglie Beatrice Borromeo. Perfettamente calata nel ruolo di ambassador di Dior, l'ex giornalista ha sfoggiato uno spettacolare abito della Maison con le frange. Il vestito da moderna flapper era caratterizzato da spalline sottili, un corpetto laminato in oro e una gonna con lunghe frange scintillanti che lasciavano libere le gambe. L'abito faceva parte della collezione Couture dell'estate 2020 e la rende una vera e propria dea greca. Sarà un caso che è stata definita "royal più elegante d'Europa"?