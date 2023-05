Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi insieme a Cannes 2023: è sfida di stile tra pizzi e fiori Ieri sera si è tenuta la serata inaugurale del Festival di Cannes 2023. Alla prima del nuovo film di Johnny Depp, Jeanne du Barry, hanno partecipato anche le due principesse di Monaco Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo: ecco chi ha firmato i loro look sofisticati ed eleganti.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita la 76esima edizione del Festival di Cannes e fino al prossimo 27 maggio saranno molti i registi e gli attori che presenteranno i loro film in anteprima internazionale. Ieri si è tenuta la serata inaugurale e a lanciare il suo nuovo lavoro è stato Johnny Depp, protagonista della pellicola in costume intitolata Jeanne du Barry. Il red carpet è stato invaso dalle star e tutte si sono sfidate a colpi di stile tra tulle, tacchi a spillo, paillettes e colori accesi. Tra gli ospiti della serata c'erano anche due delle principesse di Monaco più amate del momento: Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo, che non hanno esitato a sfilare fianco a fianco. Fiori ricamati, pizzi, maxi scollature ed eleganti raccolti: ecco chi ha firmato i loro sofisticati look.

Chi ha firmato l'abito con i fiori tridimensionali di Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi ha fatto la sua apparizione sul red carpet di Cannes 2023 al fianco del marito Dimitri Rassam, incantando tutti con la sua innata eleganza. Si è affidata ancora una volta a Chanel, Maison di cui è ambassador che ha firmato per lei un lungo abito di raso blu notte. Si tratta di un modello con la gonna a trapezio e il bustier aderente, la cui particolarità sta nelle maniche e nella scollatura ricoperte di fiori variopinti e dall'effetto tridimensionale. Pochette di velluto nero sempre di Chanel, manicure rosso fuoco coordinata ai fiori sul vestito e un raccolto bon-ton con la fila centrale che ha rivelato degli scintillanti orecchini di diamanti: Charlotte non ha rivali quando si parla di stile principesco. Il marito Dimitri non è stato da meno in fatto di raffinatezza, si è vestito in coordinato con sua moglie con un classico smoking declinato in blu notte.

Dimitri Rassam e Charlotte Casiraghi in Chanel

A fare concorrenza a Charlotte è arrivata la principessa Beatrice Borromeo, che ha sfilato "in solitaria", ovvero senza il marito Pierre Casiraghi. Per l'inaugurazione del Festival ha puntato tutto sulla sensualità con un lungo abito di pizzo bicolor firmato da Maria Grazia Chiuri di Dior. Si tratta di un modello nero e avorio con una sinuosa gonna a ruota e un bustier con le maniche lunghe e la maxi scollatura che ha messo in risalto il seno. La sua particolarità? Il pizzo è completamente traforato e dà vita a un iper femminile effetto vedo-non vedo. Non sono mancati i tacchi a spillo, la borsetta coordinata e il mezzo raccolto bon-ton, anche se a fare la differenza sono stati gli orecchini: dei pendenti rigidi a "effetto serpente" decorati con cristalli e con una maxi perla finale.