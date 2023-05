Charlotte Casiraghi torna a Cannes 2023: farfalle e trasparenze per il red carpet col marito Dimitri Nel weekend a Cannes si è tenuta la prima del film Killers Of The Flower Moon e tra le star che hanno sfilato sul red carpet c’era anche Charlotte Casiraghi (accompagnata dal marito Dimitri Rassam): ecco cosa ha indossato la principesca monegasca.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Cannes è arrivato alla sua 76esima edizione e continua a essere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo del cinema. In questo 2023 terminerà il 27 maggio e, tra anteprime di film, eventi a tema e patinati red carpet, si sta rivelando un vero e proprio trionfo. Nel weekend la Croisette è stata invasa dalle star, da Naomi Campbell con la frangia a Irina Shayk con gli addominali nudi, fino ad arrivare all'italianissima Giulia De Lellis in versione dark. Non poteva mancare una presenza "reale": sabato scorso tra gli ospiti che hanno partecipato alla prima di Killers Of The Flower Moon c'era Charlotte Casiraghi, accompagnata dal marito Dimitri Rassam.

L'abito con le farfalle di Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi è tornata al Festival di Cannes 2023: dopo la serata inaugurale in blu navy col coprispalle scintillante, lo scorso sabato ha preso parte alla prima del film Killers of the Flower Moon. Ancora una volta ha sfilato al fianco del marito, il produttore Dimitri Rassam, distinguendosi per eleganza e fascino. Si è affidata a Chanel, Maison di cui è ambassador, sfoggiando un lungo abito gioiello. Si tratta di un modello col bustier scintillante ricoperto di farfalle di paillettes e una gonna alla caviglia in delicata seta color panna dall'effetto vedo-non vedo.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Charlotte Casiraghi con le scarpe iconiche

La principesca monegasca non ha rinunciato agli accessori iconici coordinati che hanno reso ancora più sofisticato il total look. Ha abbinato l'abito a una pochette di pelle matelassé color rosa camelia e a un paio di scarpe bicolor, modello must di Chanel, per la precisione delle Mary-Jane col tacco e il cinturino sul collo del piede. Capelli sciolti, un velo di lucidalabbra e pendenti con le perle: Charlotte ha ereditato l'innata classe dalla nonna Grace Kelly. Il marito Dimitri non è stato da meno in fatto di eleganza con il suo smoking blu navy, anche se lo ha portato con delle sneakers dalla punta di vernice. Il red carpet di coppia non è forse stato un trionfo di glamour?

